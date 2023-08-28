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Galatasaray Molde maçı hazırlıklarını tamamladı! Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech antrenmanda yer almadı

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Giriş Tarihi: 28.08.2023
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Galatasaray Molde maçı hazırlıklarını tamamladı! Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech antrenmanda yer almadı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın Norveç'in Molde ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Bireysel çalışmalarını sürdüren yeni transferler Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech, antrenmanda yer almadı.﻿

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın Norveç'in Molde ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Sarı-kırmızılılar, antrenmanda tempolu koşuların ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması yaptığı aktarıldı.

Bireysel çalışmalarını sürdüren yeni transferler Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech, antrenmanda yer almadı.﻿

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