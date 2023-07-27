CFR Cluj - Adana Demirspor MAÇ ÖZETİ | CFR Cluj - Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti?

2. YARI

Cluj 1 - 1 Adana Demirspor: GOL: Stambouli 77. dakika

KLUİVERT'İN İLK RESMİ MAÇI

Adana ekibinde geçtiğimiz sezon sonunda Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından göreve Hollandalı Patrick Kluivert getirilmişti. Hollandalı teknik adam, yeni takımıyla 3 hazırlık maçı oynarken, resmi ilk maçında Cluj deplasmanında çıktı.

YENİ TRANSFERLER YEDEK KULÜBESİNDE

Lacivert-mavili ekipte yeni transferler Nani, Gravillon ve Dorukhan Toköz karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Adana ekibinde teknik direktör Patrick Kluivert, Cluj karşısında ilk 11'de geçtiğimiz sezon genellikle bir arada oynayan isimleri görevlendirdi. Kaleyi Karacic'e emanet eden Kluivert, savunma dörtlüsünü, Svensson, Manev, Semih Güler ve Rodrigues'ten oluşturdu. Orta alanda Stambouli ve Emre Akbaba'yı sahaya süren Hollandalı teknik adam, hücum hattının sağında Yusuf Sarı, ortasında Belhanda, solunda ise Akintola'yı görevlendirdi. Kluivert'in gol yollarındaki tercih Cherif Ndiaye oldu.