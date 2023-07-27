CFR Cluj - Adana Demirspor MAÇ ÖZETİ | CFR Cluj - Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti?
Avrupa kupalarında tarihinde ilk kez mücadele edecek olan Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi'nde heyecanla beklenen maçlarına hazırlanıyor. Mavi lacivertli ekip, 2. eleme turunda Romanya'nın temsilcisi CFR Cluj ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İlk maçta avantaj elde etmek amacıyla mücadele edecek olan Adana Demirspor'un performansı merakla takip edildi. İşte CFR Cluj - Adana Demirspor maç özeti...
Avrupa kupalarında tarihinde ilk kez mücadele edecek olan Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi'nde heyecanla beklenen maçlarına hazırlanıyor. Mavi lacivertli ekip, 2. eleme turunda Romanya'nın temsilcisi CFR Cluj ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İlk maçta avantaj elde etmek amacıyla mücadele edecek olan Adana Demirspor'un performansı merakla takip edildi. İşte CFR Cluj - Adana Demirspor maç özeti...
CFR CLUJ-ADANA DEMİRSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Adana Demirspor, deplasmanda Romanya'nın CFR Cluj takımına konuk oldu.
Temposu yüksel müsabaka 1-1 sona erdi.
Adana Demitspor tur şansını Adana'daki rövanş maçına taşıdı.
Müsabakanın rövanşı, 3 Ağustos Perşembe günü Adana'da oynanacak.
11'LER
CLUJ: Sava, Kresic, Ajeti, Morgan, Manea, Cvek, Tachtsidis, Avounou, Camora, Birligea, Betancor
ADANA DEMİRSPOR: Karacic, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Akintola, Cherif Ndiaye.
İLK YARI
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Romanya temsilcisi CFR Cluj ile Adana Demirspor arasında oynanan maçın ilk yarısını, ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.
5. dakikada ilk tehlikeli atak Adana Demirspor'dan geldi. Rodrigues'in soldan pasında ceza yayı önünde topla buluşan Belhanda rakibinden sıyrılıp sol ayağıyla yerden şutunu çekti. Ancak kaleci Sava son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
6. dakikada Cluj öne geçti. Adana Demirspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışı sol çizgisinde Camora'da kaldı. Bu futbolcunun yerden ortasında Avounou'ya temas eden meşin yuvarlağa son olarak Betancor vurdu ve takımını öne geçirdi: 1-0
9. dakikada ev sahibi ekip yine tehlikeli geldi. Sol kanatta meşin yuvarlakla buluşan Camora, ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arkasına hareketlenen Manea'nın gelişine sert şutunda, yere de çarpan top az farkla üstten dışarı çıktı.
22. dakikada Cluj gole çok yaklaştı. Avounou'nun soldan ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Ajeti yakın mesafeden kafayı vurdu. Bu pozisyonda kaleci Karacic iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Gol: Dk. 6 Betancor (CFR Cluj)
2. YARI
Cluj 1 - 1 Adana Demirspor: GOL: Stambouli 77. dakika
KLUİVERT'İN İLK RESMİ MAÇI
Adana ekibinde geçtiğimiz sezon sonunda Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından göreve Hollandalı Patrick Kluivert getirilmişti. Hollandalı teknik adam, yeni takımıyla 3 hazırlık maçı oynarken, resmi ilk maçında Cluj deplasmanında çıktı.
YENİ TRANSFERLER YEDEK KULÜBESİNDE
Lacivert-mavili ekipte yeni transferler Nani, Gravillon ve Dorukhan Toköz karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Adana ekibinde teknik direktör Patrick Kluivert, Cluj karşısında ilk 11'de geçtiğimiz sezon genellikle bir arada oynayan isimleri görevlendirdi. Kaleyi Karacic'e emanet eden Kluivert, savunma dörtlüsünü, Svensson, Manev, Semih Güler ve Rodrigues'ten oluşturdu. Orta alanda Stambouli ve Emre Akbaba'yı sahaya süren Hollandalı teknik adam, hücum hattının sağında Yusuf Sarı, ortasında Belhanda, solunda ise Akintola'yı görevlendirdi. Kluivert'in gol yollarındaki tercih Cherif Ndiaye oldu.
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