Beşiktaş-Tirana maçı CANLI SONUCU | UEFA Avrupa Konferans Ligi BJK-Tirana maçı kaç kaç bitti?
Şenol Güneş'in yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçında Tirana ile karşılaştı. Vodafone Arena'da oynanan müsabaka futbolseverler tarafından yakından takip edildi. Peki UEFA Avrupa Konferans Ligi BJK-Tirana maçı kaç kaç bitti? İşte nefes kesen mücadelenin özeti...
Şenol Güneş'in yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçında Tirana ile karşılaştı. Vodafone Arena'da oynanan müsabaka futbolseverler tarafından yakından takip edildi. Peki UEFA Avrupa Konferans Ligi BJK-Tirana maçı kaç kaç bitti? İşte nefes kesen mücadelenin özeti..
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş evinde Arnavutluk ekibi Tirana ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar Onur Bulut, Muleka ve Semih'in attığı gollerle karşılaşmayı 3-1 kazanarak deplasmanda oynanacak rövanş maçı öncesi avantajı kaptı.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
6. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Onur Bulut'un sağdan ortasında ön direkte Muleka'nın yaptığı vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı.
21. dakikada siyah-beyazlı takım öne geçti. Masuaku'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında, Onur Bulut'un altıpasın önünde sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
42. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasına giren Muleka, sol çaprazdan uzak direğe yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0
Beşiktaş, soyunma odasına 2-0 önde gitti.
RÖVANŞ 3 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNÜ
Rövanş mücadelesi ise 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.
Kara Kartal'da hazırlıklar tamam
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında karşılaşacağı KF Tirana maçı hazırlıklarını dün tamamladı. Kartal, bu maçın hazırlıklarını Ümraniye'de bulunan Nevzat Demir Tesisleri'nde ilk bölümü basına açık olarak gerçekleşen antrenman ile tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Top kapma ve kısa alanda paslaşma ile ilk bölümü tamamlanan idmanın basına kapalı kısmında ise KF Tirana maçının taktiğine çalışıldı.
Rakip, Batumi'yi eleyip geldi
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, bugün saat 21.00'de Beşiktaş Stadyumu'nda Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile karşılaşacak. Siyah-Beyazlılar, turnuvaya bu turda katılırken geçen sezon Arnavutluk 1. Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan KF Tirana ise 1. Ön Eleme Turu'nda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi'yi 1-1 ve 2-1'lik skorlar ile eleyerek Beşiktaş'ın rakibi oldu.
Avrupa serüveninde 231. randevu
Yunanistan'ın Olimpiakos takımına karşı 1957-1958 sezonunda oynadığı maçla beraber Avrupa serüvenine başlayan Beşiktaş, bugüne kadar 230 kez Avrupa kupalarında boy gösterdi. Söz konusu maçlarda 84 galibiyet elde eden Kartal, 99 kez rakiplerine boyun eğerken 47 maçta da sahadan bir puan ile ayrıldı. Siyah-Beyazlılar, geride kalan müsabakalarda rakip fileleri 299 defa havalandırırken kalesinde de 346 gole engel olamadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aşure Günü gül suyuna 7 Fatiha okumanın fazileti 2023 | Aşure günü göze sürme çekmek ne demek, önemi nedir?
- Aşure günü ve Cuma mesajları 2023 | Aşure Günü en güzel, anlamlı, farklı, kısa, uzun, dualı selamlaşma sözleri...
- Hangisi bir atasözüdür? Kim Milyoner Olmak İster
- UEFA ülke puan sıralaması 2023-2024 güncel | Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?
- Hababam Sınıfı film serisinde rol alan oyunculardan hangisi liseyi 11 yılda bitirmiştir?
- Emekli, memurlara 6 aylık enflasyon ayarı! Merkez tahminiyle ocak zammı şekilleniyor! En düşük maaşa %24.45'lik zam! 22.000, 23.000 TL alanlar...
- Öğretmen mazeret tayini tarihleri 2023 | MEB il içi ve il dışı mazeret tahinleri ne zaman? Başvurular nereden, nasıl yapılacak?
- BEKÇİ ALIMI SINAV TARİHİ 2023 | PA 2023/1. Dönem bekçilik yazılı sınavı ne zaman, hangi tarihte? Sınav belgesi yayımlandı mı?
- Emekli zamlı maaş farkları son dakika | SGK öğleden sonra duyurdu! Memur emeklisine (4C) fark ödemeleri ne zaman, ne kadar, kaç TL yatacak?
- Emekliye %65 oranla zamlı maaş tablosu güncellendi! İntibaksız 2000-2008 s. sigortalıya yüksek aylık alma imkanı! SSK ve BAĞ-KUR emeklisi 3 gümüş kural...
- Öğretmen il dışı atama başvurusu 2023 | Öğretmen il dışı tayin başvuru başladı mı, ne zaman? Şartları neler?
- Zamlı evde bakım maaşı ne zaman hesaplara yatacak 2023? e-Devlet başvuru ekranı ile 27 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller...