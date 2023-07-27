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Beşiktaş-Tirana maçı CANLI SONUCU | UEFA Avrupa Konferans Ligi BJK-Tirana maçı kaç kaç bitti?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2023 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
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Beşiktaş-Tirana maçı CANLI SONUCU | UEFA Avrupa Konferans Ligi BJK-Tirana maçı kaç kaç bitti?

Şenol Güneş'in yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçında Tirana ile karşılaştı. Vodafone Arena'da oynanan müsabaka futbolseverler tarafından yakından takip edildi. Peki UEFA Avrupa Konferans Ligi BJK-Tirana maçı kaç kaç bitti? İşte nefes kesen mücadelenin özeti...

Şenol Güneş'in yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçında Tirana ile karşılaştı. Vodafone Arena'da oynanan müsabaka futbolseverler tarafından yakından takip edildi. Peki UEFA Avrupa Konferans Ligi BJK-Tirana maçı kaç kaç bitti? İşte nefes kesen mücadelenin özeti..

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş evinde Arnavutluk ekibi Tirana ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar Onur Bulut, Muleka ve Semih'in attığı gollerle karşılaşmayı 3-1 kazanarak deplasmanda oynanacak rövanş maçı öncesi avantajı kaptı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

6. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Onur Bulut'un sağdan ortasında ön direkte Muleka'nın yaptığı vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı.

21. dakikada siyah-beyazlı takım öne geçti. Masuaku'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında, Onur Bulut'un altıpasın önünde sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

42. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasına giren Muleka, sol çaprazdan uzak direğe yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0

Beşiktaş, soyunma odasına 2-0 önde gitti.

RÖVANŞ 3 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNÜ

Rövanş mücadelesi ise 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.

Kara Kartal'da hazırlıklar tamam

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında karşılaşacağı KF Tirana maçı hazırlıklarını dün tamamladı. Kartal, bu maçın hazırlıklarını Ümraniye'de bulunan Nevzat Demir Tesisleri'nde ilk bölümü basına açık olarak gerçekleşen antrenman ile tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Top kapma ve kısa alanda paslaşma ile ilk bölümü tamamlanan idmanın basına kapalı kısmında ise KF Tirana maçının taktiğine çalışıldı.

Rakip, Batumi'yi eleyip geldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, bugün saat 21.00'de Beşiktaş Stadyumu'nda Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile karşılaşacak. Siyah-Beyazlılar, turnuvaya bu turda katılırken geçen sezon Arnavutluk 1. Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan KF Tirana ise 1. Ön Eleme Turu'nda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi'yi 1-1 ve 2-1'lik skorlar ile eleyerek Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Avrupa serüveninde 231. randevu

Yunanistan'ın Olimpiakos takımına karşı 1957-1958 sezonunda oynadığı maçla beraber Avrupa serüvenine başlayan Beşiktaş, bugüne kadar 230 kez Avrupa kupalarında boy gösterdi. Söz konusu maçlarda 84 galibiyet elde eden Kartal, 99 kez rakiplerine boyun eğerken 47 maçta da sahadan bir puan ile ayrıldı. Siyah-Beyazlılar, geride kalan müsabakalarda rakip fileleri 299 defa havalandırırken kalesinde de 346 gole engel olamadı.

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