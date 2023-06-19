Türkiye-Galler milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 D GRUBU Türkiye-Galler muhtemel 11’Ler!

Galler'e karşı 8. randevu

Milliler bugüne kadar Galler ile 7 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda AyYıldızlılar 2 galibiyet elde ederken, 4 kez de yenildi. 1 müsabaka ise berabere sona erdi. Kırmızı-Beyazlı takım, Galler ağlarını 7 kez sarsarken, kalesinde de 12 gol gördü. İki ülke son olarak 16 Haziran 2021 tarihindeki Avrupa Şampiyonası gruplarında karşılaştı veAy-Yıldızlılar 2-0 mağlup oldu.

Milliler'in 617.maçı

A Milli Futbol Takımı, Galler mücadelesiyle tarihindeki 617. müsabakasını oynayacak. Ay-Yıldızlılar, geride kalan 344'ü resmi, 272'si özel olmak üzere toplamda 616 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 239 galibiyet kazandı. Ay-Yıldızlılar 232 mağlubiyet, 145 de beraberlik aldı.