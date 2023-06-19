Türkiye-Galler milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 D GRUBU Türkiye-Galler muhtemel 11'Ler!
Türkiye-Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda sorusunun cevabı merak ediliyor. 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 4. maçında Milli Takımımız, Galler ile karşı karşıya gelecek. Samsun'da gerçekleşecek olan mücadelenin detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Türkiye-Galler milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 4. maçında Türkiye, Galler takımıyla karşı karşıya geliyor. Arama motorlarında nefes kesen mücadelenin detayları aratılıyor. Ay-Yıldızlılar, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda bu akşam Galler ile mücadele edecek. Peki Türkiye-Galler milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye-Galler muhtemel 11'Ler...
TÜRKİYE-GALLER MAÇI SAAT KAÇTA?
Bu akşam Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak Türkiye-Galler maçı TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek. Mücadeleyi İtalyan hakem Fabio Maresca'nın yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Salih, Orkun, Cengiz, Hakan, Kerem, Barış Alper
Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Williams, Ampadu, Ramsey, Brooks, Wilson, James, Johnson
Stefan Kuntz: Galibiyet istiyoruz
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Galler maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Letonya karşısındaki kazanma isteğimizi bu maça da fazlasıyla yansıtmamız gerekiyor. Daha kaliteli bir rakibe karşı oynayacağımızın farkındayız. Oyuncuların isteğinden memnunum. Samsun'da olmak güzel. Burada çok güzel bir atmosferde oynayacağız ve sonucunda da galibiyet istiyoruz" sözlerini sarf etti.
Forvete Barış Alper
A Milli Takım'da Galler maçı öncesi golcü kararsızlığı var. Teknik direktör Stefan Kuntz, Letonya maçına 11'de Umut Nayir'le başlamıştı. Alman teknik adam, 71. dakikada oyuna aldığı Barış Alper'in performansından da son derece memnun kaldı. Kuntz'un Galler müsabakasına en önde Barış'la başlama ihtimali oldukça yüksek. Kararını bugün verecek olan Kuntz, Umut Nayir ve Umut Bozok'tan da alternatif olarak faydalanmak istiyor.
Samsun'datrafik alarmı verildi
Maç öncesinde valilik tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada vatandaşlara toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiyesinde bulunuldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Milli Mücadele'nin ilk adım şehri Samsun'umuzun uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayarak prestijini daha da artıracak bu önemli futbol şölenini stadyumda izleyecek olan taraftarlarımıza trafik yoğunluğundan etkilenmemeleri için tramvay başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını tercih etmelerini tavsiye ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Galler'e karşı 8. randevu
Milliler bugüne kadar Galler ile 7 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda AyYıldızlılar 2 galibiyet elde ederken, 4 kez de yenildi. 1 müsabaka ise berabere sona erdi. Kırmızı-Beyazlı takım, Galler ağlarını 7 kez sarsarken, kalesinde de 12 gol gördü. İki ülke son olarak 16 Haziran 2021 tarihindeki Avrupa Şampiyonası gruplarında karşılaştı veAy-Yıldızlılar 2-0 mağlup oldu.
Milliler'in 617.maçı
A Milli Futbol Takımı, Galler mücadelesiyle tarihindeki 617. müsabakasını oynayacak. Ay-Yıldızlılar, geride kalan 344'ü resmi, 272'si özel olmak üzere toplamda 616 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 239 galibiyet kazandı. Ay-Yıldızlılar 232 mağlubiyet, 145 de beraberlik aldı.
Stefan Kuntz'la 18. karşılaşma
Türkiye, teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde 17 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda Milli Takım 11 galibiyet elde ederken, 4 kez de mağlup oldu. 2 müsabaka da berabere sona erdi. Milliler, geride kalan 16 müsabakada rakip fileleri 41 kez havalandırıp, kalesinde 21 gol gördü.
Fabio Maresca düdük çalacak
Türkiye ile Galler arasında oynanacak müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca yönetecek. Maresca'nın yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Luca Massimi olacak. Müsabakada Massimiliano Irrati VAR, Gianluca Aureliano ise AVAR olarak görev yapacak.
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- Türkiye-Galler milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 D GRUBU Türkiye-Galler muhtemel 11'Ler!
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