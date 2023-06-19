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Bir dönem sona erdi! Gökhan Gönül'den emeklilik kararı

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Giriş Tarihi: 19.06.2023
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Bir dönem sona erdi! Gökhan Gönül’den emeklilik kararı

Son olarak Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'da forma giyen tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül, kariyerini noktaladığını açıkladı.

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