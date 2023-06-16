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Erden Timur'dan A Spor'da bomba açıklamalar! "Zaniolo giderse alternatiflerimizden birisi Hakim Ziyech"

SPOR
Giriş Tarihi: 16.06.2023 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
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Erden Timur’dan A Spor’da bomba açıklamalar! Zaniolo giderse alternatiflerimizden birisi Hakim Ziyech

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur A Spor'da 'Gündem Özel'de' konuşuyor. Timur, "Zaniolo giderse, Ziyech alternatiflerimizden bir tanesi." dedi. İşte, Erden Timur'un açıklamaları...

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