16 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Canlı | Letonya-Türkiye (CANLI ANLATIM) Milliler Galler maçı öncesi kritik virajda...

Canlı | Letonya-Türkiye (CANLI ANLATIM) Milliler Galler maçı öncesi kritik virajda...

SPOR
Giriş Tarihi: 16.06.2023 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
ABONE OL
Canlı | Letonya-Türkiye CANLI ANLATIM Milliler Galler maçı öncesi kritik virajda...

A Milli Futbol Takımımız 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu üçüncü maçında deplasmanda Letonya'ya konuk olacak. Kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak isteyen milliler, Galler maçı öncesi moral depolamak istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu üçüncü maçında, A Milli Takımımız, Riga deplasmanında Letonya ile karşı karşıya gelecek. Millerimiz bu karşılaşmayı kazanarak Galler maçı öncesi moral depolamak istiyor.

MUHTEMEL İLK 11

Mert, Zeki,Merih,Abdulkerim,Ferdi, Orkun,Salih, Cengiz,Hakan,Kerem, Umut

MACAR HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Tamas Bognar yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Balazs Buzas ve Peter Kobor, dördüncü hakemliğini ise Gergo Bogar üstlenecek.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ ADAY KADRODAN ÇIKARILDI

Ay-yıldızlı ekipte sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı.

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Defans: Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe).

Orta saha-forvet: Hakan Çalhanoğlu (İnter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Kenan Karaman (Schalke 04), Arda Güler (Fenerbahçe), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Umut Bozok (Trabzonspor), Umut Nayir (Eyüpspor).

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA