Canlı | Letonya-Türkiye (CANLI ANLATIM) Milliler Galler maçı öncesi kritik virajda...
A Milli Futbol Takımımız 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu üçüncü maçında deplasmanda Letonya'ya konuk olacak. Kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak isteyen milliler, Galler maçı öncesi moral depolamak istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu üçüncü maçında, A Milli Takımımız, Riga deplasmanında Letonya ile karşı karşıya gelecek. Millerimiz bu karşılaşmayı kazanarak Galler maçı öncesi moral depolamak istiyor.
MUHTEMEL İLK 11
Mert, Zeki,Merih,Abdulkerim,Ferdi, Orkun,Salih, Cengiz,Hakan,Kerem, Umut
MACAR HAKEM DÜDÜK ÇALACAK
Karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Tamas Bognar yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Balazs Buzas ve Peter Kobor, dördüncü hakemliğini ise Gergo Bogar üstlenecek.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ ADAY KADRODAN ÇIKARILDI
Ay-yıldızlı ekipte sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı.
ADAY KADRO
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).
Defans: Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe).
Orta saha-forvet: Hakan Çalhanoğlu (İnter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Kenan Karaman (Schalke 04), Arda Güler (Fenerbahçe), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Umut Bozok (Trabzonspor), Umut Nayir (Eyüpspor).
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