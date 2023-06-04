04 Haziran 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray 2023-2024 yeni sezon formasını tanıttı

Galatasaray 2023-2024 yeni sezon formasını tanıttı

SPOR
Giriş Tarihi: 04.06.2023 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023
ABONE OL
Galatasaray 2023-2024 yeni sezon formasını tanıttı

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbolcuların 2023-2024 yeni sezonunda giyeceği iç saha formasını sosyal medya hesabından tanıttı.

Kulüpten "ZaferKükreyişi" etiketiyle yapılan videolu paylaşımda, Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens ve Sacha Boey yer aldı.

Geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılan "parçalı forma"nın kulüp mağazalarından satışa sunulduğu, dış saha formasının ise 12 Haziran'da satışa çıkacağı belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA