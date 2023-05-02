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Trabzonspor'a art arda güzel haberler!

SPOR
Giriş Tarihi: 02.05.2023
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Trabzonspor’a art arda güzel haberler!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Şimdiden yeni sezonun hazırlıklarına başlayan ancak bir yandan da lig yarışına devam eden Bordo-Mavili ekibe art arda güzel haberler geldi.

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