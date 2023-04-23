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Ergin Ataman'ın yeni takımı belli oldu!

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Giriş Tarihi: 23.04.2023
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Ergin Ataman’ın yeni takımı belli oldu!

Anadolu Efes ile üst üste iki sezon EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Ergin Ataman bu sezon ise Avrupa'da beklentileri karşılayamadı. Ataman'ın sezon sonunda ayrılması beklenirken yeni adresi de netlik kazanmaya başladı. Ergin Ataman'ın yeni takımındaki ilk transferi de belli oldu.

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