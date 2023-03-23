Fenerbahçe özel maçta Zenit ile berabere kaldı

Portekizli teknik adam, karşılaşmanın 62'nci dakikasında Jin-Ho Jo'nun yerine Bora Aydınlık'a, 85'inci dakikada Joao Pedro'nun yerine Ensar Brahic'e, Nazım Sangare'nin yerine Muhammet İmre'ye, 90'ıncı dakikada ise Yiğit Efe Demir'in yerine Yusuf Kocatürk'e görev verdi.

TRİBÜNLERDE GERGİNLİK ÇIKTI



Fenerbahçe ile Zenit arasında oynanan maçta rakip takımın ilk golünden sonra tribünde gerginlik çıktı.