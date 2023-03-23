Fenerbahçe özel maçta Zenit ile berabere kaldı
Fenerbahçe, özel maçta karşılaştığı Rusya Premier Lig ekibi Zenit ile 2-2 berabere kaldı. Bilet gelirlerinin Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenenlere bağışlanacağı maçta 13 bin bilet satıldı.
Fenerbahçe'nin gollerini 7'nci dakikada Mert Hakan, 68'inci dakikada Bora Aydınlık kaydederken Zenit'in gollerini 20'nci dakikada penaltıdan Malcom ile 42'nci dakikada Claudinho attı.
Ülker Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayan maçta hakem Cihan Aydın düdük çaldı.
Aydın'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Ogün Kamacı üstlendi.
Bilet gelirlerinin Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenenlere bağışlanacağı maçta 13 bin bilet satıldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşmaya şu 11'le çıktı:
"İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Yiğit Efe, Jin-Ho Jo, Nazım Sangare, Ahmet Necat, Crespo, Mert Hakan Yandaş, Joao Pedro, Serdar Dursun."
Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak ise mücadeleye; "Vasyutin, Krugovoy, Chistyakov, Adamov, Santos, Sutormin, Erokhin, Claudinho, Malcom, Mantuan, Bakaev" 11'i ile çıktı.
JESUS 4 DEĞİŞİKLİK YAPTI
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, mücadelede 4 değişiklik yaptı.
Portekizli teknik adam, karşılaşmanın 62'nci dakikasında Jin-Ho Jo'nun yerine Bora Aydınlık'a, 85'inci dakikada Joao Pedro'nun yerine Ensar Brahic'e, Nazım Sangare'nin yerine Muhammet İmre'ye, 90'ıncı dakikada ise Yiğit Efe Demir'in yerine Yusuf Kocatürk'e görev verdi.
TRİBÜNLERDE GERGİNLİK ÇIKTI
Fenerbahçe ile Zenit arasında oynanan maçta rakip takımın ilk golünden sonra tribünde gerginlik çıktı.
Fenerium Alt Tribünü'nde Fenerbahçeli taraftarların arasında yer alan Zenitli taraftarlar ile gerginlik yaşanırken statta görevli polisler yaşanan olaya müdahale etti.
Zenitli taraftarlar, polisler tarafından tribünden uzaklaştırıldı.
Yaşanan olay sonrasında Başkan Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci, taraftarların yanına giderek sükunet çağrısında bulundu.
Zenitli taraftarlar, mücadelenin 2'nci yarısını misafir tribününde izledi.
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