Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Beşiktaş derbisi bu hafta mı?
"Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu. Spor Toto Süper Lig'de 7 haftalık program açıklandı. Böylelikle, 27, 28, 29 30, 31, 32 ve 33. hafta maç programı netleşti. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Beşiktaş derbisi bu hafta mı?
"Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Beşiktaş derbisi bu hafta mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TFF'den yapılan açıklamaya göre Ramazan ayı dolayısıyla akşam maç saatleri iftar saatlerine göre düzenlendi. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Beşiktaş derbisi bu hafta mı?
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, 2 Nisan Pazar günü saat 20:30'da oynanacak.
TFF'den yapılan açıklama ve fikstür şu şekilde:
"Ramazan ayı dolayısıyla akşam maç saatleri iftar saatlerine göre düzenlenmiş ve 20.30 olarak belirlenmiştir.
2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 1. Maçlarındaki eşleşmelere göre, ligin 32 ve 33. hafta müsabakalarında değişiklik yapılabilecektir."
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