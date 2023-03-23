"Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Beşiktaş derbisi bu hafta mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TFF'den yapılan açıklamaya göre Ramazan ayı dolayısıyla akşam maç saatleri iftar saatlerine göre düzenlendi. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Beşiktaş derbisi bu hafta mı?