İstanbulspor-GS MAÇI | İstanbulspor Galatasaray mücadelesi ne zaman, saat kaçta? Yardım maçı hangi kanalda yayınlanacak?

GS maçı ne zaman sorusunun cevabı futbolseverler tarafından merak ediliyor. 6 Şubat'ta gerçekleşen ve asrın felaketi olarak anılan deprem felaketinde 45 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi. Sayısız vatandaşımız ise evsiz kaldı. Yaraların bir nebze olsa sarılabilmesi için düzenlenen yardım maçının gelirleri ise depremzedelere bağışlanacak. Peki İstanbulspor Galatasaray mücadelesi ne zaman, saat kaçta? İşte konuya ilişkin detaylar...