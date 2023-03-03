İstanbulspor-GS MAÇI | İstanbulspor Galatasaray mücadelesi ne zaman, saat kaçta? Yardım maçı hangi kanalda yayınlanacak?
İstanbulspor Galatarasay maçı ne zaman sorusunun cevabı araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından çok sayıda bina yıkıldı. Anlamlı mücadeleden elde edilen gelirler depremzedelere bağışlanacak. Futbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki İstanbulspor Galatasaray mücadelesi ne zaman, saat kaçta? Yardım maçı hangi kanalda yayınlanacak?
GS maçı ne zaman sorusunun cevabı futbolseverler tarafından merak ediliyor. 6 Şubat'ta gerçekleşen ve asrın felaketi olarak anılan deprem felaketinde 45 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi. Sayısız vatandaşımız ise evsiz kaldı. Yaraların bir nebze olsa sarılabilmesi için düzenlenen yardım maçının gelirleri ise depremzedelere bağışlanacak. Peki İstanbulspor Galatasaray mücadelesi ne zaman, saat kaçta? İşte konuya ilişkin detaylar...
İSTANBULSPOR GS MAÇI NE ZAMAN?
İstanbulspor Galatasaray arasındaki mücadele, 4 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak.
HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz bilinmiyor. Detaylar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
SEYİRCİLİ Mİ SEYİRCİSİZ Mİ OYNANACAK?
Depremzedelere destek için düzenlenen mücadeleye taraftar alınmayacağı iddia ediliyor. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
TURNUVA İPTAL EDİLDİ
Galatasaray BAY geçeceği bu haftada Adana Demirspor, Eyüpspor ve İstanbulspor'un katılacağı bir turnuvaya katılmayı planlıyordu ancak turnuva iptal edildi. Ayrıca bu hafta sonunu BAY geçecek Adana Demirspor'la maç yapması planlanıyordu. Sarı-Kırmızılı takım bu karşılaşmayı İstanbulspor'la yapma kararı aldı.
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