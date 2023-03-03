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Fenerbahçe taraftarı Kayseri maçına alınacak mı? Peş peşe flaş gelişmeler

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Giriş Tarihi: 03.03.2023 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023
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Fenerbahçe taraftarı Kayseri maçına alınacak mı? Peş peşe flaş gelişmeler

Son dakika haberi... Kayserispor - Fenerbahçe maçında misafir takım taraftarları tribüne alınmayacak. Kayseri 2.Bölge İdare Mahkemesi, Yürütmeyi Durdurma Kararı'nı bozdu. Gelen son dakika bilgisine göre; Fenerbahçe taraftarının başvurusu üzerine alınan Kayseri'deki deplasman yasağı için yürütmenin durdurulması kararı, itiraz üzerine iptal edildi.

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