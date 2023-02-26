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Ziya Şengül neden öldü, hastalığı neydi? Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hayatı ve futbol kariyeri...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.02.2023
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Ziya Şengül neden öldü, hastalığı neydi? Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hayatı ve futbol kariyeri...

Türk futbol tarihine adını yazdıran önemli isimlerden Ziya Şengül sevenlerini yasa boğdu. 79 yaşında hayata gözlerini yuman 79 yaşındaki Şengül uzun yıllar Fenerbahçe forması giydi. Şengül'ün sevenlerine ölümüne dair detayları araştırıyor. Peki Ziya Şengül kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hayatı ve futbol kariyeri...

Ziya Şengül neden öldü sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Türk spor camiasını yasa boğan Ziya Şengül'ün ölümüne dair detaylar araştırılıyor. Uzun zamandır KOAH hastalığı ile mücadele eden ve yoğun bakıma kaldırılan efsane isim yaşam savaşını kaybetti. Peki Ziya Şengül kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

HASTALIĞI NEYDİ?

Uzun zamandır KOAH hastalığı ile mücadele eden ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen 79 yaşındaki Şengül'ün organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiğini belirtildi.

ZİYA ŞENGÜL KİMDİR?

Ziya Şengül (d. 1944, İstanbul), Türk eski milli futbolcu, teknik direktör ve futbol yorumcusu. Fenerbahçe ve Türkiye millî futbol takımının eski kaptanlarındandır.

Ziya Şengül 1.78 m boyundadır. Futbola Ankara PTT'de başladı. 20 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldu (1964). Transfer olduğu Fenerbahçe'de döneminin en başarılı oyuncularından biri oldu (1965). Sarı-lacivertli forma ile 5 lig (1964-65, 1967-68, 1969-70, 1973-74, 1974-75), 2 Türkiye Kupası (1967-68, 1973-74) ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası (1968, 1973, 1975) şampiyonluğu yaşadı. Fenerbahçe ve millî takıma kaptanlık yaptı. Birer kez U-18 Millî ve U-21 Millî oldu. A Millî formayı 21 kez giydi, 17'sinde kaptanlık yaptı, Cezayir ve Bulgaristan maçlarında birer gol attı.

1974 yılında Nesrin Sipahi, Fecri Ebcioğlu, Osman, Şükrü, Cemil, Emin Cankurtaran, Didi ve Yılmaz ile birlikte kulübün bilinen ilk marşı olan sözleri Fecri Ebcioğlu'na ait Yaşa Fenerbahçe'nin kaydında yer aldı.

1975 yılında Fenerbahçe-Trabzonspor jübile maçıyla futbolculuğu bıraktı. Fenerbahçe'nin başında teknik direktör olarak 1979-80 yılında TSYD Kupası, 1980'de Başbakanlık Kupası kazandı. 1979-80 sezonunda ligde 9 galibiyet, 10 Beraberlik, 2 Mağlubiyet aldı (takımın attığı gol sayısı 22, yediği gol sayısı 16)

2001 ile 2013 yılları arasında Telegol adlı spor programında futbol yorumculuğu yaptı. 2015 yılı Eylül ayından itibaren tvem kanalında yayınlanan "Serbest Vuruş" adlı spor programında yorumculuk yapmaktadır.

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