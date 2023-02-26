Fenerbahçe ve Türk futbolunun önemli ismi Ziya Şengül hayatını kaybetti
Fenerbahçe ve Türkiye A Milli Futbol Takımı eski kaptanlarından Ziya Şengül, 79 yaşında hayatını kaybetti. Başsağlığı mesajı yayımlayan Galatasaray, "Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.
Fenerbahçe ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Ziya Şengül, 79 yaşında hayatını kaybetti.
GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI
Galatasaray, Ziya Şengül'ün vefatının ardından bir başsağlığı mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılıların açıklaması şu şekilde;
"Türk futbolunun ve Fenerbahçe camiasının unutulmaz isimlerinden Ziya Şengül'ün, vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik.
Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz."
ZİYA ŞENGÜL KİMDİR?
Ziya Şengül, Türk eski millî futbolcu, teknik direktör ve futbol yorumcusu. Fenerbahçe ve Türkiye millî futbol takımının eski kaptanlarındandır.
Ziya Şengül, futbola Ankara PTT'de başladı. 20 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldu (1964). Transfer olduğu Fenerbahçe'de döneminin en başarılı oyuncularından biri oldu (1965). Sarı-lacivertli forma ile 5 lig (1964-65, 1967-68, 1969-70, 1973-74, 1974-75), 2 Türkiye Kupası (1967-68, 1973-74) ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası (1968, 1973, 1975) şampiyonluğu yaşadı. Fenerbahçe ve milli takıma kaptanlık yaptı. Birer kez U-18 Millî ve U-21 Millî oldu. A Millî formayı 21 kez giydi, 17'sinde kaptanlık yaptı, Cezayir ve Bulgaristan maçlarında birer gol attı.
1974 yılında Nesrin Sipahi, Fecri Ebcioğlu, Osman, Şükrü, Cemil, Emin Cankurtaran, Didi ve Yılmaz ile birlikte kulübün bilinen ilk marşı olan sözleri Fecri Ebcioğlu'na ait Yaşa Fenerbahçe'nin kaydında yer aldı.
1975 yılında Fenerbahçe-Trabzonspor jübile maçıyla futbolculuğu bıraktı. Fenerbahçe'nin başında teknik direktör olarak 1979-80 yılında TSYD Kupası, 1980'de Başbakanlık Kupası kazandı. 1979-80 sezonunda ligde 9 galibiyet, 10 Beraberlik, 2 Mağlubiyet aldı (takımın attığı gol sayısı 22, yediği gol sayısı 16)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Green Card başvuru sonucu ÖĞRENME | Sonuçlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Mülakat tarihleri belli oldu mu? ABD Yeşil Kart son durum
- RÜYA TABİRLERİ DEPREM | Rüyada görmek ne anlama gelmektedir, Dini yorumu nedir? Depremde zarar görmemek iyi mi kötü mü?
- MSB DUYURDU! Mart/Nisan celpleri için o tarihler verildi! 6 ay, Bedelli askerlik... 2023 askerlik celpleri ertelendi mi, hangi tarihlere çekildi?
- TC'si 0,2,4,6,8 ile bitenler DİKKAT! Şubat ayı Doğal gaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 900-2.500 TL arası paranızı o tarihte anında çekin!
- Zamlı evde bakım maaşı YATTI mı, ne zaman yatacak 2023? 25-26 Şubat Evde Bakım Parası yatan iller! e-Devlet sorgulama!
- Niğde deprem bölgesi mi, kaçıncı derece? Niğde hangi fay hattı üzerinde? İşte riskli ilçeler...
- 100 bin TL destek ne zaman ödenecek? 100 BİN TL nakit destek kimlere verilecek, şartları neler?
- Niğde deprem son dakika! Niğde'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD SON DEPREMLER
- TOKİ para iadesi nasıl, nereden alınır? Başvurusu reddedilenlerin 500 TL iadesi ne zaman? Ziraat Bankası, Halkbank iade sorgulama
- Gönül Dağı 86.bölüm yayınlandı mı? Bu akşam Gönül Dağı var mı, yok mu? 25 Şubat TRT1 yayın akışı
- Bugün Marmara'da deprem mi oldu, saat kaçta? İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi
- EKPSS tercih sonuçları BUGÜN açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM Engelli memur yerleştirme sonucu sorgulama!