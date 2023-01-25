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UEFA'dan finansal fair play kurallarında değişiklik

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Giriş Tarihi: 25.01.2023
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UEFA’dan finansal fair play kurallarında değişiklik

UEFA, Chelsea'nin yeni transferleriyle uzun süreli sözleşmeler imzalayarak sezonluk harcamalarını düşük göstermeye çalışmasının ardından finansal fair play değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

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