Fenerbahçe Rizespor maçı için geri sayım başladı. Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Rizespor, 3. turdan katıldığı Türkiye Kupası'nda rakiplerini yenerek son 16 turuna yükseldi. Tek maç eleme usulünün uygulandığı turu geçen taraf çeyrek finale yükselecek. Peki, Fenerbahçe Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu FB Rizespor maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

FENERBAHÇE - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 19 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Hakem Bahattin Şimşek'in düdük çalacağı karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Şimşek'in yardımcılıklarını Hakan Karabalcık ve Emrah Ünal yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.