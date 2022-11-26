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Dünya Kupası'ndan ilk elenen takım belli oldu! Ev sahibi Katar turnuvaya veda etti

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Giriş Tarihi: 26.11.2022 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022
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Dünya Kupası’ndan ilk elenen takım belli oldu! Ev sahibi Katar turnuvaya veda etti

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, turnuvadan ilk elenen takım olarak turnuva tarihine geçti. Katar, turnuva tarihinde iki grup maçının ardından elenmesi kesinleşen ilk ev sahibi ülke oldu. İşte detaylar...

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, turnuvaya ilk veda eden takım oldu. A Grubu'nda yer alan Katar, ilk maçında Ekvador'a 2-0 yenilirken, ikinci karşılaşmada ise Senegal'e 3-1 mağlup oldu.

Son maçlar öncesinde puanı bulunmayan ve son sırada yer alan Katar'ın turnuvaya veda etmesi kesinleşti. İkinci maçlar sonrasında A Grubu'nda Hollanda ve Ekvador'un 4'er, Senegal'in ise 3 puanı var.

Katar, turnuva tarihinde iki grup maçının ardından elenmesi kesinleşen ilk ev sahibi ülke oldu. 2010 Dünya Kupası'nda da ev sahibi Güney Afrika, gruptan çıkamamıştı.

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