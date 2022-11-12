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Sivasspor Ümraniyespor maç sonucu: 2-2

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Giriş Tarihi: 12.11.2022 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022
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Sivasspor Ümraniyespor maç sonucu: 2-2

Süper Lig'de 14. hafta maçında Sivasspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerle 2-2 biten maçta takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

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