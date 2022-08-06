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Sivas'ta puanlar paylaşıldı! Sivasspor 1-1 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU)

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Giriş Tarihi: 06.08.2022 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022
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Sivas’ta puanlar paylaşıldı! Sivasspor 1-1 Gaziantep FK MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig’in ilk hafta maçında Sivasspor evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Karşılaşmada Gaziantep FK Maxim’in 22. dakikada attığı golle öne geçerken bu gole yanıt 64. dakikada Max Gradel’den geldi. Maçta başka gol de olmayınca iki takımdan da sahadan birer puanla ayrıldı.

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