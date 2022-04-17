Fatih Terim İngiliz basınına konuştu! Galatasaray'dan başka bir Türk takımını çalıştırır mı?
Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişatın ardından Galatasaray'da yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim, İngiliz basınına konuştu. Sarı kırmızılı takımdan ayrılma süreci ve birçok konuya değinen tecrübeli teknik adam çok flaş açıklamalara imza attı.
Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişatın ardından Galatasaray'da yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim, İngiliz basınına konuştu. Sarı kırmızılı takımdan ayrılma süreci ve birçok konuya değinen tecrübeli teknik adam çok flaş açıklamalara imza attı.
THE ATHLETIC EKİBİ, FATİH TERİM'İ ANLATIYOR
İngiliz futbolunda Fatih Terim'e eşdeğer birini bulamazsınız, çünkü yok. Fatih Terim, Türk futboludur.
3 kez Türk Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Terim, 1954'ten sonra Milli Takımı ilk kez büyük bir turnuvaya EURO 96'ya taşıdı. EURO 2008'de takımına yarı final oynattı.
Lakabı İmparator. Ülkesinin en büyük ve en başarılı kulübü olan Galatasaray'ı 4 kez çalıştırdı. Galatasaray'da 8 kez Süper Lig (rekor), 3 Türkiye Kupası ve UEFA Kupası'nı kazandı.
Bir Türk takımıyla Avrupa'da kupa kazanan tek teknik direktör unvanını taşıyor.
İŞTE FATİH TERİM'İN AÇIKLAMALARI:
Bir futbol adamı olarak sahip olabileceğim tüm başarıları bana Allah verdi.
Bu senenin başında, Galatasaray'da bir devrim olması gerektiğine karar verdim. 'Kolay olmayacak' dedim. Sonrasında alınan karar, aslında beklediğim bir şey değildi. Şu an mental anlamda rahatlamak için, biraz zamana ihtiyacım var.
"TEK YÖNLÜ BİR BİLET"
Galatasaray, tek yönlü bir bilet. Başka bir Türk takımı için çalışmayı hayal edemiyorum. Bu aileye dönüş gibi.
Galatasaray beni isteğinde, hiçbir zaman hayır demedim. Galatasaray benim yuvam, ailem.
"BAŞKA TAKIM İMKANSIZ"
Galatasaray'dan başka bir Türk takımını yönetir misiniz?
Fatih Terim: "İmkansız."
"SÖZLEŞMEYİ KONTROL BİLE ETMEDİM"
Galatasaray'a dönmeden önceki görüşmelerim hep kısa sürmüştür. 'Size ihtiyacımız var' dedikleri zaman kontrattaki rakamı kontrol bile etmeden sözleşmeyi imzaladım.
"BEN G.SARAY'A AİTİM"
Bir kulübe ait olmayı hissetmelisiniz. Ben Galatasaray'a aitim. Galatasaraylıyım ve bunu böyle gösteriyorum.
"KARAKTERİMİ HİÇ DEĞİŞTİRMEDİM"
Karakterimi hiç değiştirmedim. 50 yıl önce Galatasaray'a geldiğimden beri hep aynı Fatih Terim oldum.
ALEX FERGUSON SÖZLERİ
Alex Ferguson, futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri. Başardıkları nedeniyle hocalığı ve yönetim tarzından etkilendim. Türkiye'de Alex Ferguson gibi aynı takımı 27 yıl yönetmek imkansız.
"ARSENAL'DEN ÖNCE..."
Arsenal hakkında konuşmadan önce Leeds hakkında konuşmam gerekir. Maçı kaybetmek benim için daha iyi olurdu, böylece taraftarlar hayatta kalırlardı. Hayatını kaybeden Leeds taraftarları hakkında her zaman düşünürüm. Umarım huzur içinde uyuyorlardır.
"MİLLİ TAKIMI YÖNETMEK EN ZOR OLANI"
Milli takımı yönetmek, en zor olanıydı. Bütün ülkeden siz sorumlu oluyorsunuz. Renklerimiz kırmızı ve beyaz, sarı ve kırmızı değil. Herkesin sizi sorgulayacağını hissedebilirsiniz. Bu sorumluluğu hep hissettim ama baskıdan hiç etkilenmedim. Omuzlarım bu baskı dolayısıyla asla eğilmedi.
"YAKINDA KARAR VERECEĞİM"
Bundan sonra ne yapacağıma daha karar vermedim. Yakında karar vereceğim ama şu an bilmiyorum.
Benim için kazanılan kupalardan daha önemlisi, Türk futboluna önemli bir miras bırakmak istemem. Bu, benim için en gurur verici şey olur. İnsanların bana duyduğu sevgi, karşılıksız.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Benzine zam var mı? 2022 motorin (mazot), benzin ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel fiyat listesi...
- Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Giresunspor BJK maçı hangi kanalda?
- AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? 2022 MEB açık lise 3. dönem kayıt yenileme son gün ne zaman?
- Fitre ne zaman, kimlere verilir? Kardeşe, toruna, akrabaya fitre verilir mi? 2022 fitre miktarı ne kadar?
- Oruçluyken ruj sürmek orucu bozar mı? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu açıkladı! Nemlendirici ya da ruj sürmek...
- 18 Nisan'da okul var mı? Ara tatil ne zaman bitiyor? 2022 ara tatil kaç gün sürecek? MEB ara tatil takvimi
- Ramazan Bayramı 9 gün tatil mi? 2022 bayram tatili kaç gün oldu? Bayram tatili birleşecek mi? Son gelişmeler
- BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB BİLSEM değerlendirme sınavı son gün ne zaman?
- Diyanet 2022 umre fiyatları ne kadar? Umre ne zaman yapılacak? Umre ziyaretleri için tarih belli oldu
- Kritik toplantı: Maske yasağı kalktı mı? Okullarda, kapalı alanlarda, metro ve otobüste maske zorunluluğu kalkıyor mu?
- Sözleşmelilere kadro müjdesi son dakika: 2022 sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Öğretmen, hemşire...
- Bayram ikramiyesi belli oldu mu? 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? SON DAKİKA HABERLER