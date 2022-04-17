Fatih Terim İngiliz basınına konuştu! Galatasaray’dan başka bir Türk takımını çalıştırır mı?

"YAKINDA KARAR VERECEĞİM"

Bundan sonra ne yapacağıma daha karar vermedim. Yakında karar vereceğim ama şu an bilmiyorum.

Benim için kazanılan kupalardan daha önemlisi, Türk futboluna önemli bir miras bırakmak istemem. Bu, benim için en gurur verici şey olur. İnsanların bana duyduğu sevgi, karşılıksız.