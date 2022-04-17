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Fatih Terim İngiliz basınına konuştu! Galatasaray'dan başka bir Türk takımını çalıştırır mı?

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Giriş Tarihi: 17.04.2022 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022
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Fatih Terim İngiliz basınına konuştu! Galatasaray’dan başka bir Türk takımını çalıştırır mı?

Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişatın ardından Galatasaray'da yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim, İngiliz basınına konuştu. Sarı kırmızılı takımdan ayrılma süreci ve birçok konuya değinen tecrübeli teknik adam çok flaş açıklamalara imza attı.

Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişatın ardından Galatasaray'da yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim, İngiliz basınına konuştu. Sarı kırmızılı takımdan ayrılma süreci ve birçok konuya değinen tecrübeli teknik adam çok flaş açıklamalara imza attı.

THE ATHLETIC EKİBİ, FATİH TERİM'İ ANLATIYOR

İngiliz futbolunda Fatih Terim'e eşdeğer birini bulamazsınız, çünkü yok. Fatih Terim, Türk futboludur.

3 kez Türk Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Terim, 1954'ten sonra Milli Takımı ilk kez büyük bir turnuvaya EURO 96'ya taşıdı. EURO 2008'de takımına yarı final oynattı.

Lakabı İmparator. Ülkesinin en büyük ve en başarılı kulübü olan Galatasaray'ı 4 kez çalıştırdı. Galatasaray'da 8 kez Süper Lig (rekor), 3 Türkiye Kupası ve UEFA Kupası'nı kazandı.

Bir Türk takımıyla Avrupa'da kupa kazanan tek teknik direktör unvanını taşıyor.

İŞTE FATİH TERİM'İN AÇIKLAMALARI:

Bir futbol adamı olarak sahip olabileceğim tüm başarıları bana Allah verdi.

Bu senenin başında, Galatasaray'da bir devrim olması gerektiğine karar verdim. 'Kolay olmayacak' dedim. Sonrasında alınan karar, aslında beklediğim bir şey değildi. Şu an mental anlamda rahatlamak için, biraz zamana ihtiyacım var.

"TEK YÖNLÜ BİR BİLET"

Galatasaray, tek yönlü bir bilet. Başka bir Türk takımı için çalışmayı hayal edemiyorum. Bu aileye dönüş gibi.

Galatasaray beni isteğinde, hiçbir zaman hayır demedim. Galatasaray benim yuvam, ailem.

"BAŞKA TAKIM İMKANSIZ"

Galatasaray'dan başka bir Türk takımını yönetir misiniz?

Fatih Terim: "İmkansız."

"SÖZLEŞMEYİ KONTROL BİLE ETMEDİM"

Galatasaray'a dönmeden önceki görüşmelerim hep kısa sürmüştür. 'Size ihtiyacımız var' dedikleri zaman kontrattaki rakamı kontrol bile etmeden sözleşmeyi imzaladım.

"BEN G.SARAY'A AİTİM"

Bir kulübe ait olmayı hissetmelisiniz. Ben Galatasaray'a aitim. Galatasaraylıyım ve bunu böyle gösteriyorum.

"KARAKTERİMİ HİÇ DEĞİŞTİRMEDİM"

Karakterimi hiç değiştirmedim. 50 yıl önce Galatasaray'a geldiğimden beri hep aynı Fatih Terim oldum.

ALEX FERGUSON SÖZLERİ

Alex Ferguson, futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri. Başardıkları nedeniyle hocalığı ve yönetim tarzından etkilendim. Türkiye'de Alex Ferguson gibi aynı takımı 27 yıl yönetmek imkansız.

"ARSENAL'DEN ÖNCE..."

Arsenal hakkında konuşmadan önce Leeds hakkında konuşmam gerekir. Maçı kaybetmek benim için daha iyi olurdu, böylece taraftarlar hayatta kalırlardı. Hayatını kaybeden Leeds taraftarları hakkında her zaman düşünürüm. Umarım huzur içinde uyuyorlardır.

"MİLLİ TAKIMI YÖNETMEK EN ZOR OLANI"

Milli takımı yönetmek, en zor olanıydı. Bütün ülkeden siz sorumlu oluyorsunuz. Renklerimiz kırmızı ve beyaz, sarı ve kırmızı değil. Herkesin sizi sorgulayacağını hissedebilirsiniz. Bu sorumluluğu hep hissettim ama baskıdan hiç etkilenmedim. Omuzlarım bu baskı dolayısıyla asla eğilmedi.

"YAKINDA KARAR VERECEĞİM"

Bundan sonra ne yapacağıma daha karar vermedim. Yakında karar vereceğim ama şu an bilmiyorum.

Benim için kazanılan kupalardan daha önemlisi, Türk futboluna önemli bir miras bırakmak istemem. Bu, benim için en gurur verici şey olur. İnsanların bana duyduğu sevgi, karşılıksız.

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