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Galatasaray finalde kaybetti: Voleybol'da kupa Arkas Spor'un

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Giriş Tarihi: 13.04.2022 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
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Galatasaray finalde kaybetti: Voleybol’da kupa Arkas Spor’un

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Arkas yarı finalde Ziraat Bankkart'ı, Galatasaray HDI Sigorta ise son şampiyon Spor Toto'yu eleyerek final biletini almıştı.

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