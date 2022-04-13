Galatasaray Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 GS Dinamo Kiev maçı saat kaçta başlayacak?
Galatasaray Dinamo Kiev maçı ne zaman? Ukrayna'da yaşanan savaştan zarar gören çocuklara yardım için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın detayları belli oldu. "Barış için maç" sloganıyla İstanbul'da oynanacak karşılaşmanın ayrıntılarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Galatasaray Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 GS Dinamo Kiev maçı saat kaçta başlayacak? İşte cevaplar...
Galatasaray Dinamo Kiev maçı ne zaman? Galatasaray, Ukrayna'da yaşanan savaştan zarar gören çocuklara yardım için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile "Barış için maç" sloganıyla İstanbul'da özel bir maç yapacak. Karşılaşmanın detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Galatasaray Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 GS Dinamo Kiev maçı saat kaçta başlayacak? İşte haberin detayları...
GALATASARAY-DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray - Dinamo Kiev maçı 14 Nisan Perşembe günü Nef Stadı'nda saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma GSTV'den de canlı yayınlanacak.
Açıklamada, "Dünyaya barışın önemini bir kez daha hatırlatma amacıyla oynanacak karşılaşmaya UEFA da destek veriyor." ifadesi yer aldı.
GALATASARAY'DA YENİ MALATYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 18 Nisan Pazartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı.
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