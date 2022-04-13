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Galatasaray Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 GS Dinamo Kiev maçı saat kaçta başlayacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.04.2022
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Galatasaray Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 GS Dinamo Kiev maçı saat kaçta başlayacak?

Galatasaray Dinamo Kiev maçı ne zaman? Ukrayna'da yaşanan savaştan zarar gören çocuklara yardım için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın detayları belli oldu. "Barış için maç" sloganıyla İstanbul'da oynanacak karşılaşmanın ayrıntılarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Galatasaray Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 GS Dinamo Kiev maçı saat kaçta başlayacak? İşte cevaplar...

Galatasaray Dinamo Kiev maçı ne zaman? Galatasaray, Ukrayna'da yaşanan savaştan zarar gören çocuklara yardım için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile "Barış için maç" sloganıyla İstanbul'da özel bir maç yapacak. Karşılaşmanın detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Galatasaray Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 GS Dinamo Kiev maçı saat kaçta başlayacak? İşte haberin detayları...

GALATASARAY-DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı 14 Nisan Perşembe günü Nef Stadı'nda saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma GSTV'den de canlı yayınlanacak.

Açıklamada, "Dünyaya barışın önemini bir kez daha hatırlatma amacıyla oynanacak karşılaşmaya UEFA da destek veriyor." ifadesi yer aldı.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Karşılaşmanın bilet fiyatlarının 25 ile 100 lira arasında değiştiği duyuruldu. Biletlerin yarın saat 11.00'de www.passo.com.tr adresinden satışa sunulacağı aktarıldı.

24 Şubat'ta Ukrayna, Rusya'nın savaş ilanı nedeniyle en üst düzey futbol liginde oynamayı askıya aldı.

GALATASARAY'DA YENİ MALATYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 18 Nisan Pazartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı.

Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de yer alan futbolcular, küçük sahada koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda top kapma çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Diğer futbolcular ise büyük sahada top kapma, pas ve şut çalışması gerçekleştirdikten sonra dar alanda çift kale maç oynadı.

Tedavileri süren Mustafa Muhammed ve Sofiane Feghouli, kendileri için hazırlanan özel program çerçevesinde takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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