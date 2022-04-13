Galatasaray Dinamo Kiev maçı ne zaman? Galatasaray, Ukrayna'da yaşanan savaştan zarar gören çocuklara yardım için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile "Barış için maç" sloganıyla İstanbul'da özel bir maç yapacak. Karşılaşmanın detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Galatasaray Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 GS Dinamo Kiev maçı saat kaçta başlayacak? İşte haberin detayları...

GALATASARAY-DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı 14 Nisan Perşembe günü Nef Stadı'nda saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma GSTV'den de canlı yayınlanacak.

Açıklamada, "Dünyaya barışın önemini bir kez daha hatırlatma amacıyla oynanacak karşılaşmaya UEFA da destek veriyor." ifadesi yer aldı.