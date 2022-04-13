Fenerbahçe'den Real Madrid çıkarması! Sezona damga vuracak isimler
Süper Lig'de 2. sırada bulunan Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması başladı. Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal yönetiminde bu sezonu ikinci olarak tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ön elemesi bileti almak istiyor. Sarı Lacivertliler'in hedefinde ise Real Madrid forması giyen Isco ve Marcelo bulunuyor.
Süper Lig 'de 2. sırada bulunan Fenerbahçe 'de gelecek sezonun planlaması başladı. Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal yönetiminde bu sezonu ikinci olarak tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ön elemesi bileti almak istiyor.
Gelecek sezon için yabancı teknik direktörlerle görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetimi, henüz bir karara varmış değil. Sarı-lacivertli ekipte gösterdiği performansla İsmail Kartal'ın yola devam etme ihtimali de ortaya çıktı. Gelecek sezon mutlak şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, bu sefer transferde hata yapmak istemiyor.
Sarı-lacivertlilerin, Real Madrid'den 2 yıldız oyuncuyu gündemine aldığı ifade edildi. Fenerbahçe, İspanyol ekibiyle sözleşmesi bitecek olan Marcelo ve Isco'yu kadrosuna katmak istiyor.
Fenerbahçe'nin Roberto Carlos'ta olduğu gibi bonservis bedeli ödemeyeceği Marcelo ve Isco'ya yüksek rakamlı sözleşme teklif ederek renklerine katmaya çalıştığı ifade edildi. Bu sezon Marcelo ve Isco Real Madrid'de fazla forma şansı bulamadı. Marcelo 16 maçta 701 dakika sahada kalırken 1 asist katkısında bulundu. Isco ise 14 maçta 342 dakika sahada kaldı ve 2 gollük performans gösterdi.
İki yıldızın da Real Madrid'le sözleşmesinin bitiyor olması Fenerbahçe'nin bu transferlerde iştihanı kabartıyor. Sarı-lacivertliler, Isco ve Marcelo'yu kadrosuna katarak Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de iddialı bir kadro oluşturmak istiyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSB son dakika: Askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sınıflandırma sonuçları...
- Ümitcan Uygun kimdir, ne yaptı, neden gündemde? Ümitcan Uygun Esra Hankulu olayı nedir? SON DAKİKA HABERLER
- Eskişehir elektrik kesintisi son dakika: 14-15 Nisan Eskişehir elektrik kesintisi hangi ilçelerde, saat kaçta olacak?
- İşçiye bayram öncesi müjde! 📣13 günlük ikramiye ödeme tarihi belli oldu! Kamu işçisi 2022 2. tediye ne zaman yatacak?
- Temmuz zammı netleşti! 6 aylık enflasyon belirlendi! 2022 SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
- OGM işçi alımı başvuru ekranı 2022 | Orman Genel Müdürlüğü 5000 işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?
- MSÜ sonuçları sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM duyurdu! 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
- Suwen Tekstil halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Suwen borsada ne zaman işlem görecek?
- MSÜ SINAV SONUÇLARI: MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınavı taban puanları açıklandı mı?
- Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı kimdir, kaç yaşında? Lokman Çağırıcı nereli?
- ADALET BAKANLIĞI SONUÇ SORGULAMA: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları...
- Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak? Masumlar Apartmanı final mi yapıyor?