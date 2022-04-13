Dört büyükler 9 ayda 1.1 milyar zarar açıkladı

TOPLAM BORÇ 17 MİLYAR LİRA

KAP'a yapılan bildirimlere göre, kulüplerin toplam borçları da her geçen dönem biraz daha artmaya devam ediyor. Buna göre en fazla borcu olan kulüp 6,2 milyar lirayla Fenerbahçe. Sarı-lacivertli ekibi 4.8 milyar lirayla Beşiktaş takip ediyor.