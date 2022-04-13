Dört büyükler 9 ayda 1.1 milyar zarar açıkladı
Türk futbolunun 4 büyükleri olarak nitelendirilen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor son 9 aylık dönemde toplam 1 milyar 121 milyon lira zarar etti.
Yıllık gelirlerin en az 4 katı borçları bulunan kulüpler, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) 9 aylık bilançolarını sundu. Buna göre dört büyükler, 1 Haziran 2021 ile 28 Şubat 2022'yi kapsayan dönemde zarar etmekten kurtulamadı.
EN FAZLA ZARAR TRABZONSPOR'DA
Söz konusu kulüpler içinde Trabzonspor 418 milyon 54 bin lira zarar açıklarken, Beşiktaş 396 milyon 149 bin liralık zarar duyurusunda bulundu. Galatasaray'ın 173 milyon 716 bin lira zarar açıkladığı dönem için Fenerbahçe de 133 milyon 106 bin lira zarar beyanında bulundu.
TOPLAM BORÇ 17 MİLYAR LİRA
KAP'a yapılan bildirimlere göre, kulüplerin toplam borçları da her geçen dönem biraz daha artmaya devam ediyor. Buna göre en fazla borcu olan kulüp 6,2 milyar lirayla Fenerbahçe. Sarı-lacivertli ekibi 4.8 milyar lirayla Beşiktaş takip ediyor.
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