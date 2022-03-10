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Trabzonspor'a Dorukhan Toköz'den iyi haber! İdmanda yer aldı

SPOR
Giriş Tarihi: 10.03.2022 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022
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Trabzonspor’a Dorukhan Toköz’den iyi haber! İdmanda yer aldı

Trabzonspor’da Göztepe maçının hazırlıkları sürerken bordo mavililerde tedavisinde ilerleme katedilen Dorukhan Toköz'ün antremanda yer alması takım arkadaşlarını mutlu etti. İşte Trabzonspor'daki son gelişmeler...

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