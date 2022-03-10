Beşiktaş’ta beklenmedik gelişme: Cyle Larin İtalyan devi Milan’a önerildi

Beşiktaş ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ve Siyah-Beyazlı kulüple henüz yeni kontrat için anlaşma sağlayamayan Cyle Larin ile ilgili İtalyan basınında sürpriz bir haber yer aldı.

Calciomercato.com'daki haberde İtalya Ligi Serie A'da şu an lider konumda bulunan Milan'ın Zlatan Ibrahimovic'in yaşlanması sebebiyle yaz transfer döneminde forvet arayışı içine gireceği ve mali koşullar sebebiyle bonservisi elinde olan isimlere yönelebileceği kaydedildi.