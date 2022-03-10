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Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme: Cyle Larin İtalyan devi Milan'a önerildi

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Giriş Tarihi: 10.03.2022
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Beşiktaş’ta beklenmedik gelişme: Cyle Larin İtalyan devi Milan’a önerildi

Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Beşiktaş ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ve Siyah-Beyazlı kulüple henüz yeni kontrat için anlaşma sağlayamayan Cyle Larin ile ilgili İtalyan basınında sürpriz bir haber yer aldı. Forvet arayışında olan İtalyan devi Milana öneri niteliğinde oluşturulan ve kulübü ile sözleşmesi sona erecek olan 6 forvetin yer aldığı haberde Beşiktaşlı Larin’in de İtalyan kulübü için iyi bir fırsat olabileceği kaydedildi. İşte Larin transferine ilişkin tüm ayrıntılar...

Beşiktaş ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ve Siyah-Beyazlı kulüple henüz yeni kontrat için anlaşma sağlayamayan Cyle Larin ile ilgili İtalyan basınında sürpriz bir haber yer aldı.

Calciomercato.com'daki haberde İtalya Ligi Serie A'da şu an lider konumda bulunan Milan'ın Zlatan Ibrahimovic'in yaşlanması sebebiyle yaz transfer döneminde forvet arayışı içine gireceği ve mali koşullar sebebiyle bonservisi elinde olan isimlere yönelebileceği kaydedildi.

CYLE LARİN'İ MİLAN'A ÖNERDİLER
Milan kulübüne öneri niteliğinde oluşturulan ve kulübü ile sözleşmesi sona erecek olan 6 forvetin yer aldığı haberde Beşiktaşlı Cyle Larin'in de İtalyan kulübü için iyi bir fırsat olabileceği kaydedildi.

Beşiktaşlı Larin ile birlikte Milan'ın forvet adayları arasında Napoli'den Dries Mertens, Liverpool'dan Divock Origi, Arsenal'dan Alexandre Lacazette ve Eddie Nketiah'a yer verildi.

Larin için yapılan bilgilendirmede Kanadalı futbolcunun Beşiktaş'ın geçen sezonki kahramanı olduğu ancak AB pasaportu olmadığı kaydedildi.

Beşiktaş'ın 2.5 milyon Euro yıllık ücret isteyen Siyah-Beyazlıları'ın ise 1.7 milyon Euro önerdiği Cyle Larin'in kariyerine hangi kulüpte devam edeceği belirsizliğini koruyor.

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