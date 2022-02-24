UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları | Kazanan çıkmadı
Son dakika spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında, Benfica Ajax'la 2-2, Atletico Madrid de Manchester United'la 1-1 berabere kaldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid evinde Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. 22 yaşındaki Portekizli futbolcu Joao Felix'in 7. dakikada bulduğu gol ile öne geçen Atletico Madrid, 80. dakikada Anthony Elanga'nın golüne engel olmadı ve maç 1-1 sona erdi.
Ajax'ın gollerini, 18. dakikada Dusan Tadic ve 29. dakikada Sebastien Haller attı. Benfica ise 26. dakikada Haller'in kendi kalesine attığı ve 72. dakikada da Roman Yaremçuk'un kaydettiği golle beraberliği yakaladı.
Maçta hem rakip hem de kendi kalesine gol atan Haller, 11 gol ile bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncu konumunda bulunuyor.
Bu iki maçın rövanşları, 15 Mart Salı Günü oynanacak.
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