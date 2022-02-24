UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları | Kazanan çıkmadı

Ajax'ın gollerini, 18. dakikada Dusan Tadic ve 29. dakikada Sebastien Haller attı. Benfica ise 26. dakikada Haller'in kendi kalesine attığı ve 72. dakikada da Roman Yaremçuk'un kaydettiği golle beraberliği yakaladı.

Maçta hem rakip hem de kendi kalesine gol atan Haller, 11 gol ile bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncu konumunda bulunuyor.

Bu iki maçın rövanşları, 15 Mart Salı Günü oynanacak.