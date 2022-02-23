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Beşiktaş'tan Portekizli hoca hamlesi! Nuno Espirito Santo ile temasa geçildi

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Giriş Tarihi: 23.02.2022 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022
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Beşiktaş’tan Portekizli hoca hamlesi! Nuno Espirito Santo ile temasa geçildi

Teknik direktörlük konusunda sezon sonuna kadar Önder Karaveli ile devam kararı alınan Beşiktaş'ta flaş bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlıların Portekizli teknik adam Nuno Espirito Santo ile temasa geçtiği belirtildi. İşte detaylar...

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