Nadal - Medvedev maçı hangi kanalda, saat kaçta? Avustralya Açık finali nasıl izlenir?
Avustralya Açık'a final maçı başlıyor. Finalin ismi Nadal - Medvedev oldu ve iki ünlü tenisçi turnuvayı kazanmak için mücadele edecek. Avustralya Açık finalinin nasıl izleneceği ise merak ediliyor. Nadal bu finali kazandığı takdirde en çok Grand Slam kazanan tenisçi rekorunu kıracak. Peki Nadal Medvedev maçı hangi kanalda saat kaçta? Avustralya Açık finali nasıl izlenir?
Nadal Medvedev maçı hangi kanalda saat kaçta? Avustralya Açık finali nasıl izlenir? Avustralya Açık turnuvasında erkeklerde final günü heyecanı başlıyor. Nadal bu finali kazandığı takdirde en çok Grand Slam kazanan oyuncu ünvanını kazanacak. Bu tarihi finali izlemek isteyenler Nadal Medvedev maçı hangi kanalda saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İşte büyük final hakkında merak edilenler...
NADAL MEDVEDEV MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
Saat 11:00'de başlayacak final maçı Eurosport 1 kanalından canlı izlenebilecek.
NADAL REKORA KOŞUYOR
Final maçını Nadal kazanması halinde grand slam turnuvalarındaki şampiyonluk sayısını 21'e çıkararak rekor kıracak. 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Nadal, bu alanda zirveyi İsviçreli Roger Federer ve Sırp Novak Djokovic'le paylaşıyor.
Medvedev'in kupayı kaldırması durumunda ise Rus sporcu, açık dönemde kariyerinde ilk şampiyonluğu kazandığı grand slam turnuvasının bir sonrakinden zaferle ayrılan ilk erkek tenisçi olarak tarihe geçecek.
Medvedev, 2021 ABD Açık'ta Sırp tenisçi Djokovic'i 3-0 yenerek kariyerinin ilk şampiyonluğuna uzanmıştı.
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