Nadal Medvedev maçı hangi kanalda saat kaçta? Avustralya Açık finali nasıl izlenir? Avustralya Açık turnuvasında erkeklerde final günü heyecanı başlıyor. Nadal bu finali kazandığı takdirde en çok Grand Slam kazanan oyuncu ünvanını kazanacak. Bu tarihi finali izlemek isteyenler Nadal Medvedev maçı hangi kanalda saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İşte büyük final hakkında merak edilenler...