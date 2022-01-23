Galatasaray Trabzonspor maçı radyodan dinle! GS TS maçı canlı radyo yayını!

MAÇLA İLGİLİ DETAYLAR

Süper Lig'de 23. hafta maçında Galatasaray sahasında NEF Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk ediyor. Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği mücadelenin yardımcı hakemliklerini Bahattin Duran ile Tarık Ongun üstleniyor.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Muslera, Diagne, Işık Kaan Arslan, Alpaslan Öztürk ve milli takımda bulunan Mohamed ile Trabzonspor'da milli takım kampında bulunan Kouassi, hasta olan Koita, cezalı oyuncular Hüseyin Türkmen, Yusuf Erdoğan, sakatlıkları süren Abdülkadir Ömür, Trondsen ve henüz hazır olmayan Djaniny forma giyemeyecek.

