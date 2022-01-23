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Galatasaray Trabzonspor maçı radyodan dinle! GS TS maçı canlı radyo yayını!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2022
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Galatasaray Trabzonspor maçı radyodan dinle! GS TS maçı canlı radyo yayını!

GS TS maçı canlı radyo yayını! Galatasaray Trabzonspor maçı radyodan dinle! Süper Lig'in 23. haftasında lider Galatasaray ile kötü gidişi durdurmak isteyen Galatasaray'ın mücadelesi merakla bekleniyor. Maçın başlamasına kısa bir süre kala maçı izleme veya dinleme yolları araştırılıyor. İzleme imkanı bulunmayan vatandaşlar Galatasaray Trabzonspor maçı radyodan dinleme yollarını araştırıyor.

Galatasaray Trabzonspor maçı radyodan dinle! GS TS maçı canlı radyo yayını arama motorlarında sorgulanıyor. Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki mücadele merakla bekleniyor. Saat 19:00'da başlayacak Galatasaray Trabzonspor maçı radyodan dinleme yolları araştırılıyor.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI RADYODAN DİNLEME YOLLARI!

Bu mücadeleyi A Spor radyodan canlı takip edebilirsiniz.

GS TS MAÇI CANLI RADYO YAYINI

MAÇLA İLGİLİ DETAYLAR

Süper Lig'de 23. hafta maçında Galatasaray sahasında NEF Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk ediyor. Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği mücadelenin yardımcı hakemliklerini Bahattin Duran ile Tarık Ongun üstleniyor.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Muslera, Diagne, Işık Kaan Arslan, Alpaslan Öztürk ve milli takımda bulunan Mohamed ile Trabzonspor'da milli takım kampında bulunan Kouassi, hasta olan Koita, cezalı oyuncular Hüseyin Türkmen, Yusuf Erdoğan, sakatlıkları süren Abdülkadir Ömür, Trondsen ve henüz hazır olmayan Djaniny forma giyemeyecek.

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