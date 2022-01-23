23 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray taraftarı Trabzonspor maçında çileden çıktı

Galatasaray taraftarı Trabzonspor maçında çileden çıktı

SPOR
Giriş Tarihi: 23.01.2022 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022
ABONE OL
Galatasaray taraftarı Trabzonspor maçında çileden çıktı

Son dakika spor haberleri... Galatasaray - Trabzonspor maçında Sarı-Kırmızılı taraftarlar, yönetim ve futbolcular aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.

Müsabakada ve sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim ve futbolcular aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, futbolcular için de gösterdikleri performanstan dolayı tepki gösterdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA