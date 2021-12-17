Son dakika: Galatasaray’da istifa karmaşası! Rezan Epözdemir’den yeni açıklama: Karar hukuka aykırı

Basın toplantısı düzenleyen ve başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Rezan Epözdemir, "Sportif AŞ'deki görevimden istifa ettim ama Galatasaray Kulübü Derneği'ndeki tüm görevlerime devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Rezan Epözdemir'in yerine atama yaptı. Bu gelişme sonrasında Epözdemir, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"KARAR HUKUKA AYKIRI"

Epözdemir yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Spor Klübü Derneği'nin biraz önce 21:01 tarihinde yapmış olduğu duyuru ve varsa dayanağı olan yönetim kurulu kararı açıkça hukuka aykırıdır." dedi.

BELGELERİ DE PAYLAŞTI

Rezan Epözdemir ayrıca sosyal medya hesabından ilgili belgeleri de paylaştı:

"Yukarıda aslını sunduğum Beşiktaş 11. Noterliği'nin 17.12.2021 tarihli ve 21091 yevmiye no'lu istifanamesi ile Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan vekilliği ve Galatasaray Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettim. Bu karar, ekteki tebliğ mazbatası ile sabit olduğu üzere bugün Galatasaray Sportif A.Ş.'ye tebliğ edilmiştir.

Yine ekte sunulan Beşiktaş 11. Noterliği'nin 17.12.2021 tarih ve 21092 yevmiye no'lu ihtarnamesiyle ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu üyeliği görevime, büyük Galatasaray camiasının hak ve menfaatlerini savunmak ve genel kurul iradesine saygımdan ötürü devam ettiğim, bu hususta herhangi bir istifa beyanım ve irademin kesinlikle bulunmadığı, ekte sunulan tebliğ mazbatası ile sabit olduğu üzere Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne bugün tebliğ edilmiştir."