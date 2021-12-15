16 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri SON DAKİKA! Galatasaray’da istifa depremi! Rezan Epözdemir resmen duyurdu

SON DAKİKA! Galatasaray’da istifa depremi! Rezan Epözdemir resmen duyurdu

SPOR
Giriş Tarihi: 15.12.2021
ABONE OL
SON DAKİKA! Galatasaray’da istifa depremi! Rezan Epözdemir resmen duyurdu

Son dakika spor haberleri... Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir görevinden istifa etti.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, görevinden istifa etti.

Epözdemir fikir ayrılıkları nedeniyle görevinden ayrıldı. Rezan Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cuma sabah 11.00'de gündemdeki konular ile ilgili kapsamlı bir basın toplantısı yapacağım. Geregi bilgilerinize saygılarımla sunulur" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA