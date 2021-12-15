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TFF'de istifa şoku! Kerim Altıay görevinden ayrıldı

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Giriş Tarihi: 15.12.2021
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TFF’de istifa şoku! Kerim Altıay görevinden ayrıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu Üyesi Kerim Altıay, istifa etti. Altıay'ın istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edildiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu Üyesi Kerim Altıay, istifa etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Temsilciler Kurulu Üyesi Kerim Altıay, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na istifasını sunmuştur." denildi.

Altıay'ın istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edildiği belirtildi.

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