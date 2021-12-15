Barcelona’nın yıldız golcüsü Sergio Agüero futbolu bıraktı

Tecrübeli futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Profesyonel olarak futbol oynamayı bırakmaya karar verdim. Çok zor bir dönem ama bu kararı aldığım için de çok mutluyum. Çünkü en önemli şey sağlığım. Nedenini zaten biliyorsunuz, kalp sorunum vardı."