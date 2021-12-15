Barcelona'nın yıldız golcüsü Sergio Agüero futbolu bıraktı
Son dakika haberi... Barcelona'nın Arjantinli golcüsü Sergio Agüero kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle, gözyaşları içerisinde futbolu bıraktığını açıkladı.
Kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle bir süredir tedavi gören Sergio Agüero, yeşil sahalara veda etti. 33 yaşındaki oyuncu, futbolu bıraktığını açıkladı, bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.
Sezon başında Barcelona'ya Manchester City'den transfer olan tecrübeli futbolcu, Alaves maçında göğsünde ağrı hissedince maçtan ayrılmıştı. Daha sonrasında Kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle bir süredir tedavi gören Arjantinli'nin futbola devam edip etmeyeceği bilinmiyordu. Bugün gerçekleştirilen basın toplantısında Agüero, doktorlarının da tavsiyesi üzerine futbola veda ettiğini duyurdu.
GOL MAKİNESİ
Taraflı tarafsız dünyada golleriyle herkesi etkileyen forvetler arasında yerini alan Agüero, kariyeri boyunca Independiente, Atletico Madrid, Manchester City ve Barcelona formaları giydi. Yıldız futbolcu kariyeri boyunca 666 maça çıktı ve 379 gol, 146 asistlik performansa imza attı. Milli Takım 'ın da vazgeçilmezleri arasında yerini alan Agüero tam 101 kez milli formayı giydi ve 41 gol atarak tarihe geçti.
Tecrübeli futbolcu şu ifadeleri kullandı:
"Profesyonel olarak futbol oynamayı bırakmaya karar verdim. Çok zor bir dönem ama bu kararı aldığım için de çok mutluyum. Çünkü en önemli şey sağlığım. Nedenini zaten biliyorsunuz, kalp sorunum vardı."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 bin öğretmen ataması ne zaman? 2021-2022 sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Tarih açıklandı! Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman? ÖSYM tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
- VGM son dakika açıklaması: 2021 VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Son gelişmeler...
- Su samurları yavrularına saldıran timsahı öldürdü! Dünyanın en korkutucu yırtıcısı...
- Fed faiz kararı son dakika! Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması saat kaçta?
- Dolar kuru son durum: Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? 15 Aralık canlı döviz kurları
- Son durum: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Maaşlar artacak mı?
- 15 Aralık altın yorumları: Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatları ve son gelişmeler
- Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 bedelli askerlik yerleri ve sevk tarihleri belli oldu mu?
- İstanbul'a kar ne zaman yağacak 2021? İstanbul'a bu hafta kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü...
- VGM burs sonuçları 2021 ne zaman açıklanır? 2021-2022 VGM burs sonuçları açıklandı mı? Lisans başvurusu...
- KYK burs ve kredi sorgulama ekranı: KYK burs ve kredi sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? KYK burs sorgulaması...