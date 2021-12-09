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Lazio Galatasaray maçı canlı izle! 9 Aralık UEFA Avrupa Ligi Lazio Galatasaray maçı canlı yayın kanalı izle!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2021
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Lazio Galatasaray maçı canlı izle! 9 Aralık UEFA Avrupa Ligi Lazio Galatasaray maçı canlı yayın kanalı izle!

Lazio Galatasaray maçı canlı izlemek için araştırmalar hız kazandı. UEFA Avrupa Ligi E grubunda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, son grup maçında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. E grubunda çıktığı son 5 maçında 3 galibiyet 2 beraberlik alan Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılar başarılı gidişini deplasman galibiyetiyle taçlandırmak istiyor. 9 Aralık UEFA Avrupa Ligi Lazio Galatasaray maçı canlı yayın kanalı izlemek için detayları haberimizde derledik...

9 Aralık UEFA Avrupa Ligi Lazio Galatasaray maçı canlı yayın kanalı izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Avrupa Ligi E grubu son maçında Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Galatasaray, İtalyan ekip Lazio ile yeşil sahada bir araya geliyor. Son maçında mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-kırmızılı ekip rakibini sahasında mağlup etmek ve grubu namağlup lider olarak tamamlamak istiyor. İşte, Lazio Galatasaray maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde...

LAZİO GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi Lazio - Galatasaray maçı canlı izle linki ve tüm detaylar şöyle;

Lazio - Galatasaray maçında ilk düdük 9 Aralık 2021 Perşembe günü saat 23:00'da çalacak. Mücadele, Exxen platformu ekranlarından naklen olarak yayınlanacak.

LAZİO - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER

LAZİO XI: Strakosha, Hysaj, Acerbi, Felipe, Marusic, Basic, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Pedro, Zaccagni, Immobile.

GALATASARAY XI: Muslera (K), Aanholt, Marcao, Nelsson, Yedlin, Feghouli, Taylan, Berkan, Kerem, Diagne, Babel

GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Aşağıdaki link aracılığıyla mücadeleyi başlama saatinden itibaren canlı yayına bağlanarak izleyebilirsiniz.

https://www.exxen.com/tr/detail/serie/avrupa-ligi-gruplari/40039

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