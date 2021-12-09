Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe'nin rakibi ne zaman belli olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yıl ilk kez düzenlenen Konferans Ligi'nde muhtemel rakipler, bu akşamki maçların ardından netlik kazanacak. İşte, Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe'nin rakibi ne zaman belli olacak? İşte tarihler...

UEFA Konferans Ligi'nde grup aşaması bu akşam oynanacak 6. ve son hafta maçlarıyla sona erecek.