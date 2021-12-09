Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe'nin rakibi ne zaman belli olacak? İşte tarihler...
Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi macerası sona eren Fenerbahçe, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Sarı lacivertlilerin rakiplerini belli olacağı kura çekiminin tarihi merak ediliyor. İşte, Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe'nin rakibi ne zaman belli olacak? İşte tarihler...
Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe'nin rakibi ne zaman belli olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yıl ilk kez düzenlenen Konferans Ligi'nde muhtemel rakipler, bu akşamki maçların ardından netlik kazanacak. İşte, Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe'nin rakibi ne zaman belli olacak? İşte tarihler...
UEFA Konferans Ligi'nde grup aşaması bu akşam oynanacak 6. ve son hafta maçlarıyla sona erecek.
FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİNE VEDA EDİYOR
Fenerbahçe, bu akşam Avrupa Ligi'ndeki son maçını oynadıktan sonra yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek.
UEFA'nın yeni turnuvasında muhtemel rakipler, bu akşam (9 Aralık Perşembe) oynanacak maçlarla kesinleşecek.
Sarı-Lacivertliler, Konferans Ligi'ndeki grup ikincilerinden biriyle eşleşecek.
KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
3 numaralı turnuvanın Play-Off kuraları 13 Aralık Pazartesi günü çekilecek ve Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak.
Play-Off maçları ise 17-24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak.
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