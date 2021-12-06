Acı gerçek Göztepe - Gaziantep FK maçının ardından ortaya çıktı! İrfan Can Eğribayat'ın 5 aylık bebeği...
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 15. haftasının son maçında Göztepe, evinde Gaziantep FK'yı ağırladı. Karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan İzmir temsilcisi, puanını 14'e çıkardı. Mücadelenin son düdüğüyle birlikte Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Genç kalecinin yaşadığı duygu yoğunluğunun nedeni ise maçın ardından anlaşıldı.
Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Haftanın son maçında Göztepe, evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılan İzmir temsilcisi, puanını 14'e yükseltti.
Karşılaşmanın son düdüğünün ardından İzmir'de duygu dolu anlar yaşandı. Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat, maçın son düdüğüyle birlikte gözyaşlarını tutamadı.
Genç kaleciyi takım arkadaşları teselli ederken, maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan İrfan Can Eğribayat, yaşadığı duygu yoğunluğunu anlattı.
Geçtiğimiz günlerde henüz 5.5 aylık olan bebeğini kaybettiği öğrenilen İrfan Can, buna rağmen Gaziantep maçına çıktığını açıkladı.
İrfan Can Eğribayat'ın açıklamaları şöyle:
"Normalde bu maçta oynamayacaktım. Eşim, bebeğimiz için oyna dedi. Bugün 3 top direkten döndü, bugün kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum."
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