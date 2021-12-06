Acı gerçek Göztepe - Gaziantep FK maçının ardından ortaya çıktı! İrfan Can Eğribayat’ın 5 aylık bebeği...

"Hayat devam ediyor, inşallah bunları da atlatacağız. Hocamıza da teşekkür ediyorum. Bana 20 gün, 1 ay gelme dedi. Ben, takımımla olmak istedim. Eşim de öyle istedi. Bunun, bebeğimin şansıyla olduğunu düşünüyorum."

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