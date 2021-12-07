Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 7 MAÇ SONUCU | Kadın futbolda tarihi fark
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Kadın Futbol Takımları, tarihlerinde ilk defa karşı karşıya geldi. Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla oynanan derbide Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 7-0 mağlup etti.
Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları, kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla Nef Stadı'nda kozlarını paylaştı. Maçı baştan sona üstün götüren Fenerbahçe, Fatma, Kennya (2), Setenay ve Shameeka'nın hat-trickiyle sonuca gitti, sahadan 0-7'lik galibiyetle ayrıldı.
Nef Stadyumu'nda oynanan maça Fenerbahçe'nin yıldız hücumcusu Shameeka Fishley damga vurdu. 8 dakikada 3 gol atan İngiliz golcü, Galatasaray-Fenerbahçe kadın futbol derbi tarihinde hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.
5'te Daniels'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Galatasaray, maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynadı. Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla oynanacak ikinci maç ise 2022 yılında belirlenecek bir tarihte Ülker Stadyumu'nda yapılacak.
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