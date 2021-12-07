Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 7 MAÇ SONUCU | Kadın futbolda tarihi fark

5'te Daniels'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Galatasaray, maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynadı. Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla oynanacak ikinci maç ise 2022 yılında belirlenecek bir tarihte Ülker Stadyumu'nda yapılacak.

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