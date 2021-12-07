Borussia Dortmund - Beşiktaş CANLI ANLATIM
Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında Beşiktaş, Borussia Dortmund deplasmanına konuk oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk 5 maçı kaybeden Kara Kartal, son maçında puan ya da puanları hedefliyor. Borussia Dortmund - Beşiktaş maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Borussia Dortmund'a konuk oluyor.
HENÜZ GALİBİYETİ VE PUANI YOK
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan ve tarihinin en kötü Avrupa dönemlerinden birini geçiren siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.
Sahasında Borussia Dortmund'a 2- 1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesinden de 2-0 mağlup ayrıldı.
Beşiktaş, Sporting Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0 yenilirken, grupta oynadığı son maçta da Ajax'a İstanbul'da 2-1 mağlup oldu.
Şu ana dek puan dahi alamayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak.
Siyah-beyazlı ekip grupta son sırada yer alırken, oynadığı 2 karşılaşmayı kazanıp 3'ünde de yenilen Borussia Dortmund 6 puanla 3. sırada yer alıyor.
BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK
Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan 4 oyuncu oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
Kasımpaşa maçının son dakikasında sakatlanarak sahadan sedyeyle ayrılan Georges-Kevin N'Koudou'nun yanı sıra tedavileri devam eden Mert Günok, Gökhan Töre ve Alex Teixeira da karşılaşmada görev yapamayacak. Rahatsızlanan Miralem Pijanic de Dortmund karşısında forma giyemeyecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 50. MAÇ
Beşiktaş, Borussia Dortmund karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 50. mücadelesini yapacak. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele eden siyah-beyazlı takım, geride kalan 49 karşılaşmasında rakiplerine 13 kez üstünlük kurarken, 9 maçta berabere kalıp, 27 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
GRUPLARDA TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ
Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti. Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla da Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.
3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.
Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.
Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.
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