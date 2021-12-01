01 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri İrfan Can Kahveci'nin PFDK'ya sevkine neden olan görüntüler ortaya çıktı! Soyunma odasında karmaşa

İrfan Can Kahveci'nin PFDK'ya sevkine neden olan görüntüler ortaya çıktı! Soyunma odasında karmaşa

SPOR
Giriş Tarihi: 01.12.2021
ABONE OL
İrfan Can Kahveci’nin PFDK’ya sevkine neden olan görüntüler ortaya çıktı! Soyunma odasında karmaşa

Son dakika spor haberleri... Göztepe - Fenerbahçe maçının ardından soyunma odasında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci PFDK'ya sevk edildi. Kahveci'nin PFDK'ya sevkine neden olan 'saldırı' görüntüleri ortaya çıktı. İşte o anlar...

Görüntülere göre takımlar soyunma odasına girerken İrfan Can Kahveci, saha içinde de tartıştığı Göztepeli Atakan Çankaya'nın üzerine yürüdü. Hemen ardından da diğer futbolcular araya girip ikiliyi ayırdı.

İrfan Can Kahveci’nin saldırı görüntüleri ortaya çıktı İRFAN CAN KAHVECİ'NİN SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Kurulu tarafından dün yapılan sevklerde şöyle denilmişti:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu İRFAN CAN KAHVECİ'nin 29.11.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 30.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine.."

Söz konusu sevk maddesi 5 ila 10 maç arasında cezayı öngörüyor. İrfan Can Kahveci'nin gözlemcinin raporu üzerine hukuk kurulunca sevk edildiği de öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA