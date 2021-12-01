İrfan Can Kahveci'nin PFDK'ya sevkine neden olan görüntüler ortaya çıktı! Soyunma odasında karmaşa
Son dakika spor haberleri... Göztepe - Fenerbahçe maçının ardından soyunma odasında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci PFDK'ya sevk edildi. Kahveci'nin PFDK'ya sevkine neden olan 'saldırı' görüntüleri ortaya çıktı. İşte o anlar...
Görüntülere göre takımlar soyunma odasına girerken İrfan Can Kahveci, saha içinde de tartıştığı Göztepeli Atakan Çankaya'nın üzerine yürüdü. Hemen ardından da diğer futbolcular araya girip ikiliyi ayırdı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Kurulu tarafından dün yapılan sevklerde şöyle denilmişti:
"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu İRFAN CAN KAHVECİ'nin 29.11.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 30.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine.."
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