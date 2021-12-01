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Fenerbahçe'den İrfan Can'ın PFDK'ya sevkine neden olan görüntülerle ilgili açıklama

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Giriş Tarihi: 01.12.2021 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021
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Fenerbahçe’den İrfan Can’ın PFDK’ya sevkine neden olan görüntülerle ilgili açıklama

Fenerbahçe, "Saldırı" nedeniyle PFDK'ya sevk edilen İrfan Can Kahveci ile ilgili bir açıklamada bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, İrfan Can'ın soyunma koridorundaki hareketinin saldırı olmadığını ve itiş kakış olduğunu savundu.

Fenerbahçe'den "saldırı" nedeniyle PFDK'ya sevk edilen İrfan Can Kahveci ile ilgili bir açıklamada geldi. Sarı-Lacivertli kulüp, İrfan Can'ın soyunma koridorundaki hareketinin saldırı olmadığını ve itiş kakış olduğunu belirtti.

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