Fenerbahçe’den İrfan Can’ın PFDK’ya sevkine neden olan görüntülerle ilgili açıklama

Fenerbahçe'den "saldırı" nedeniyle PFDK'ya sevk edilen İrfan Can Kahveci ile ilgili bir açıklamada geldi. Sarı-Lacivertli kulüp, İrfan Can'ın soyunma koridorundaki hareketinin saldırı olmadığını ve itiş kakış olduğunu belirtti.

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