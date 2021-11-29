Göztepe Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2021 Göztepe FB maçı muhtemel 11'ler
Göztepe Fenerbahçe maçı ne zaman? Süper Lig'in 14. hafta kapanış maçında Göztepe ile Fenerbahçe mücadele edecek. Bu karşılaşma ile 55'inci randevusuna çıkacak olan iki takım arasında geride kalan 54 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 9'unu Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı. Peki, Göztepe Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Göztepe FB maçı muhtemel 11'ler ve karşılaşmanın detayları...
Göztepe Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Haftaya 23 puanla 5. sırada giren Fenerbahçe, geride kalan maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Göztepe ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 10 puan ile 18. sırada yer alıyor. Peki, Göztepe Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Göztepe FB maçı muhtemel 11'ler...
GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Haftanın kapanış maçı 29 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.
MUHTEMEL 11'LER
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Arslanagic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Atakan Rıdvan Çankaya, Soner Aydoğdu, Obinna, Halil Akbunar, Cherif Ndiaye, Lourency.
Fenerbahçe: Berke, Szalai, Min Jae, Novak, Osayi-Samuel, Sosa, Zajc, Ferdi, İrfan, Mesut, Berisha
GÖZTEPE CEPHESİ
Ligde 4 karşılaşmadır kazanamayan Göztepe, iç sahada galip gelemediği son 4 maçta gol atamadı.
İzmir temsilcisi 10 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor.
Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Yalçın Kayan'ın yanı sıra, sakatlığı bulunan Marko Mihojevic bugün forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE CEPHESİ
Derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek moral bulan ve ligde 4 maçlık galibiyet özlemine son veren Fenerbahçe, Göztepe müsabakasını da kayıpsız geçmek istiyor.
Yaptığı maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, haftaya 23 puanla 5. sırada girdi.
Süper Lig'de 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 10 puan toplayan Göztepe ise 18. basamakta yer aldı.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.
Tedavilerine devam edilen Enner Valencia ile Altay Bayındır, karşılaşmada görev yapamayacak. Ligin 13. haftasında Galatasaray ile oynanan derbide kırmızı kart gören Marcel Tisserand ve 4. sarı karttan cezalı duruma düşen Mert Hakan Yandaş da takımdaki yerlerini alamayacak.
Ayak bileğindeki sakatlığını atlatan Mesut Özil ile Luiz Gustavo'nun da maç kadrosunda yer alması bekleniyor.
DEPLASMANDA 4 KEZ KAZANDI
Fenerbahçe, bu sezon ligde konuk takım olarak sahaya çıktığı 7 maçta 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Deplasmanda Adana Demirspor, Altay, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'ı yenen sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor karşısında ise sahadan mağlup ayrıldı.
Bu karşılaşmalarda 9 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İBB bursu ne zaman yatacak? 2021-2022 İBB bursu ne zaman ödenecek?
- Göztepe Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2021 Göztepe FB maçı muhtemel 11'ler
- MEB son dakika duyurdu: Yarı yıl tatili ne zaman 2021? Sömestr tatili ne zaman başlayacak, bitecek?
- Bir dizi daha tepetaklak gitti! Reyting kurbanları zincirine takıldı! Bu kez o dizi için final iddiası...
- 2021 AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı, açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- AÖL sınav tarihleri 2021-2022 açıklandı mı, belli mi? AÖL sınavları online mı, nasıl olacak?
- Çip krizi ne zaman biter? Arabalarda çip krizi ne zaman düzelir? Araba alacaklar dikkat...
- Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir kelime değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...
- Merkez Bankası toplantısı ne zaman, hangi gün? Aralık ayı faiz kararı açıklandı mı, belli mi?
- Hangisi bir liseden mezun olmuştur? Kim Milyoner sorusu...
- "Süt Kardeşler" adlı Yeşilçam filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakterin süt kardeşi olan karakteri canlandıran oyuncu hangisidir?
- 2022 zamlı emekli maaşı tablosu! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İntibak, 3 maaş avans, toplu sözleşme...