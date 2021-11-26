Başakşehir Altay maçı CANLI - Süper Lig 14. hafta karşılaşması
Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte adeta yeniden doğan ve çıktığı Belözoğlu yönetiminde çıktığı 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan İstanbul temsilcisi Başakşehir, Mustafa Denizli yönetimindeki Altay'ı konuk ediyor. Saat 20'de başlayan mücadeleyi taraftar ahaber.com.tr CANLI skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.
Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir evinde Altay'ı konuk ediyor. 5 maçlık galibiyet serisi oluşturan İstanbul ekibi, 6 maçtır kazanamayan İzmir temsilcisiyle karşı karşıya geliyor. Turuncu-lacivertliler galibiyet serisini sürdürmek isterken, siyah-beyazlılar ise kötü gidişata son vermek istiyor. Taraftarlar saat 20'de başlayan mücadelenin anbean CANLI anlatımını sayfamız üzerinden takip edebilirler.
BAŞAKŞEHİR - ALTAY İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Hasan Ali, Duarte, Ndayishimiye, Ömer Ali, Mahmut, Tolga, Berkay Özcan, Guldbrandsen, Chadli, Okaka.
Altay: Lis, Cebrayil, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Poko, Pinares, Thiam, Rodriguez, Kappel, Kazımcan Karataş, Bamba.
BAŞAKŞEHİR-ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'de Başakşehir ile Altay arasında oynanan mücadele saat 20.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Hakem Ümit Öztürk'ün yönettiği maç Başakşehir Fatih Terim stadyumunda oynanıyor.
SÜPER LİG 14. HAFTA PUAN DURUMU