Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı CANLI - Süper Lig 14. hafta karşılaşması
Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor sahasında İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Ligde zorlu günler geçiren iki ekipte de mutlak hedef galibiyet. Taraftarlar maçın CANLI anlatımını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden takip edebilirler.
Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor'a konuk oluyor. Adana Demirspor haftaya 19 puanla girerken Kasımpaşa'nın 9 puanı bulunuyor. Adana Demirspor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden takip edeiblirsiniz.
İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI İLK 11'LER
ADANA DEMİRSPOR: Muric, Svensson, Deli, Samet, Rassoul, Sinan, Stambouli, Vargas, Yunus, Akintola, Assombalonga
TEKNİK DİREKTÖR: Vincenzo Montella
KASIMPAŞA: Harun, Hadergjonaj, Donk, Bruma, Sakıb, Doğucan, Varga, Hajradinovic, Yusuf, Jorgensen, Umut
TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Kutlu
STAT: 5 Ocak Fatih Terim
SAAT: 20:00
HAKEM: Erkan Özdamar
YAYIN: BeIN Sports 2