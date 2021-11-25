Olympiakos Fenerbahçe şifresiz veren kanallar hangileri? Olympiakos FB şifresiz izleme yolları!

Sabah'ın haberine göre; Mesut'un yanı sıra başka oyuncuların da dinlendirileceği öğrenildi. Göztepe maçında cezalı Tisserand ve Mert sahada olacak. Ancak Kim-Szalai ve Ferdi-İrfan ikililerinden biri dinlendirilecek.

Maç içinde bu isimlere dakikalar paylaştırılabilir. Öte yandan Sosa ve Novak'ın karşılaşmaya başlasa da 90 dakika sahada kalmaları beklenmiyor.

SARI LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Olympiakos mücadelesine 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Altay Bayındır ile Enner Valencia, Olympiakos maçında görev alamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra takımla çalışmalara başlayan Luiz Gustavo'nun mücadelede yer alması beklenmiyor.

Öte yandan UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun bu önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.