Olympiakos Fenerbahçe şifresiz veren kanallar hangileri? Olympiakos FB şifresiz izleme yolları!
Olympiakos Fenerbahçe şifresiz veren kanallar! Olympiakos FB şifresiz izleme yolları nelerdir? UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan dorukta! Temsilcimiz Fenerbahçe zorlu deplasmanda Yunanistan takımı Olmypiakos’a konuk olacak. Bu akşam saat 23:00’te başlayacak maçı izleme yolları sarı lacivertli taraftarların merak konusu oldu. Peki; Olympiakos Fenerbahçe şifresiz veren kanallar hangileri?
Olympiakos Fenerbahçe şifresiz veren kanallar listesi! Olympiakos FB şifresiz izleme yolları sarı lacivertli taraftarların araştırdığı konulardan birisi oldu. Yunanistan deplasmanında sahaya çıkacak Fenerbahçe'nin rakibi grupta 2. Sırada yer alan Olympiakos olacak. Bu maçın ülkemizdeki yayıncısı ise Exxen olacak. Peki; Olympiakos Fenerbahçe şifresiz veren kanallar hangileri?
OLYMPİAKOS FENERBAHÇE MAÇI NASIL İZLENİR?
Saat 23:00'te başlayacak mücadeleyi yasal yollarla izlemek için Exxen platformuna üye olmanız ve ödeme yapnanız gerekiyor. Ödeme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra maçı canlı izleyebilirsiniz.
OLYMPİAKOS FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR
Maçı uluslararası platformlarda yayınlayacak bazı kanallar bulunuyor. Ancak uluslararası yayıncılık kuralları gereği, uyduya sahip olsanız bile bu kanalları izlemeniz mümkün olmayabilir.
MAÇLA İLGİLİ DETAYLAR
Grupta 5 puanla 3'üncü sırada yer alan Fenerbahçe, İstanbul'da 3-0 yenildiği rakibine karşı rövanşı almanın hesaplarını yapıyor. Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray'ı mağlup ederek moral depolayan sarı lacivertliler, Olympiakos deplasmanından da mutlu ayrılıp puanını 8'e çıkararak avantaj elde etmek istiyor. Rakip Olympiakos ise 6 puanla 2'nci sırada yer alıyor.
Fenerbahçe, Olympiakos deplasmanında derbi 11'inden mecburi değişime gidecek.
Sabah'ın haberine göre; Mesut'un yanı sıra başka oyuncuların da dinlendirileceği öğrenildi. Göztepe maçında cezalı Tisserand ve Mert sahada olacak. Ancak Kim-Szalai ve Ferdi-İrfan ikililerinden biri dinlendirilecek.
Maç içinde bu isimlere dakikalar paylaştırılabilir. Öte yandan Sosa ve Novak'ın karşılaşmaya başlasa da 90 dakika sahada kalmaları beklenmiyor.
SARI LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK
Fenerbahçe, Olympiakos mücadelesine 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Altay Bayındır ile Enner Valencia, Olympiakos maçında görev alamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra takımla çalışmalara başlayan Luiz Gustavo'nun mücadelede yer alması beklenmiyor.
Öte yandan UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun bu önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.
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