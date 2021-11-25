Olympiakos Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Olympiakos FB canlı yayın şifreli mi, şifresiz mi?

Olympiakos Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile mücadele edecek. Sarı lacivertli ekip bu maçı kazandığı takdirde bir üst tura çıkma yolunda büyük avantaj kazanacak. Georgios Karaiskakis'te oynanacak mücadele saat 23:00'te başlayacak. Peki; Olympiakos Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar!