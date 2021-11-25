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Olympiakos Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Olympiakos FB canlı yayın şifreli mi, şifresiz mi?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.11.2021
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Olympiakos Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Olympiakos FB canlı yayın şifreli mi, şifresiz mi?

Olympiakos Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Olympiakos FB maçı şifreli mi, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan çıkma iddiasını sürdüren Fenerbahçe, Yunanistan deplasmanında kritik Olympiakos maçına çıkıyor. Sarı lacivertli ekip bu maçı kazandığı takdirde gruptan çıkma yolunda büyük avantaj yakalayacak. Peki; Olympiakos Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte maçla ilgili detaylar!

Olympiakos Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile mücadele edecek. Sarı lacivertli ekip bu maçı kazandığı takdirde bir üst tura çıkma yolunda büyük avantaj kazanacak. Georgios Karaiskakis'te oynanacak mücadele saat 23:00'te başlayacak. Peki; Olympiakos Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar!

OLYMPİAKOS FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu akşam saat 23:00'te başlayacak nefes kesecek mücadele Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

RÖVANŞI ALMAYA ÇALIŞACAK

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk oluyor.

Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. İstanbul'da oynanan maçta Olympiakos'a 3-0 yenilen sarı-lacivertliler, kazanarak rakibinden rövanşı almaya çalışacak.

Galatasaray derbisinde aldığı galibiyetle moral bulan Fenerbahçe, Olympiakos'a üstünlük kurması halinde puanını 8'e çıkaracak ve son hafta maçları öncesinde avantaj elde edecek.

D Grubu'nda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdıran Olympiakos ise 2. basamakta bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte 2 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Olympiakos'a karşı forma giyemeyecek.

Tedavilerine devam edilen Altay Bayındır ile Enner Valencia, takımdaki yerlerini alamayacak.

Takımla çalışmalara başlayan Luiz Gustavo'nun da kadroda yer alması beklenmiyor. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da müsabakada görev yapmayacak.

Sloven oyuncu Miha Zajc ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Zajc, üçüncü sarı kartını görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 9 Aralık'ta Eintracht Frankfurt ile yapılacak karşılaşmada oynayamayacak.

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