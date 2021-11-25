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Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi GS Marsilya maçı şifresiz mi, nasıl izlenir?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.11.2021
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Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi GS Marsilya maçı şifresiz mi, nasıl izlenir?

GS Marsilya maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nasıl izlenir? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda? Gruptan çıkma mücadelesi veren Galatasaray sahasında Fransa’nın güçlü ekiplerinden Marsilya ile karşı karşıya gelecek. NEF Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20:45’te başlayacak. Bu maç öncesi Galatasaray grupta 8 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Peki; Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nasıl izlenir? GS Marsilya maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında, grup lideri temsilcimiz Galatasaray sahasında Fransız ekibi Marsilya'yı konuk edecek. Temsilcimiz bu maçı kazanırsa gruptan çıkmayı garantileyecek. Saat 20:45'te başlayacak mücadelede Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Peki; Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda?

GALATASARAY MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

NEF Stadyumu'nda oynanacak mücadele, EXXEN platformu üzerinden canlı izlenebilecek. Dijital platformda maç izlemek için üyelik ücretini ödemeniz ve üye olmanız gerekecek.

EXXEN ÜYELİK PAKETLERİ!

Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.

Exxen + spor aylık ücreti, 1 yıl taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.

Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.

Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş ödenerek satın alınabiliyor.

EXXEN TELEVİZYONDAN İZLENİR Mİ?

EXXEN belirli ürünlerde Akıllı TV'lerde televizyondan izleme imkanı bulunuyor. Bu markalar: Samsung, LG, Vestel, Arçelik, Beko, Grundig, Philips, Sunny, Regal, Toshiba, Altus, Onvo, Saba, Nordmende, Axen, Woon, Elton ve Hi-Level.

Ayrıca Android TV uygulaması Apple TV, Mi Stick ve Mi Box'ta da bulunuyor.

EXXEN ÜYELİK NASIL YAPILIR?

Exxen'e üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.

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