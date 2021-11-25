Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi GS Marsilya maçı şifresiz mi, nasıl izlenir?

Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nasıl izlenir? GS Marsilya maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında, grup lideri temsilcimiz Galatasaray sahasında Fransız ekibi Marsilya'yı konuk edecek. Temsilcimiz bu maçı kazanırsa gruptan çıkmayı garantileyecek. Saat 20:45'te başlayacak mücadelede Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Peki; Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda?